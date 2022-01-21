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莉婭抖Keanna設局內幕　「早就計畫這場離婚前夕鴻門宴」

▲謝和弦老婆陳緗妮（莉婭）開戰Keanna。（圖／陳緗妮、Keanna IG)
▲謝和弦老婆陳緗妮（莉婭）開戰Keanna。（圖／陳緗妮、Keanna IG)

娛樂中心／綜合報導

2022-01-21 11:00:20｜2022-01-21 11:42:03

饒舌小天王ØZI被謝和弦前妻Keanna自爆兩人「曾經有關係」，但否認「砲友暈船」，並頻頻要男方出聲幫她止血，ØZI以新歌《侵略性的浪漫》反擊，Keanna隨後道歉，承認自己「失控誤判沒有處理好」，求外界不要再攻擊好友及ØZI。對此，謝和弦老婆陳緗妮（莉婭）發文指稱，Keanna早就計畫一場「離婚前夕的鴻門宴」。

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▲ØZI與Keanna曾有過關係。（圖 / ØZI臉書）
▲▼ØZI（上圖）無端被Keanna（下圖）揭發舊情。（圖／ØZI臉書、Keanna IG）
▲Keanna去年3月大秀金曲獎，但前夫謝和弦並未獲獎，─反而是ØZI曾獲得新人獎。（圖／翻攝Keanna IG）
眼看Keanna、ØZI連日來的風波，陳緗妮感慨地說：「看著有人自己放火燒自己，還存心要燒別人，才想起了，這2年來我也是從這處境中走過來的。」回憶2019年12月5日Keanna舉報謝和弦吸大麻，「其實不是大義滅親，純粹是場離婚前夕的鴻門宴而已」。

陳緗妮表示：「一段2人原本已經要結束卻無法善終的關係，演變成不知情為局外人的我，扛起被大眾追逐的焦點，我可能算是衰爆吧...太大意了！」後悔沒有在12月3日謝和弦約她看電影前確認對方是否單身，開心相處2天後被貼上小三標籤，無法脫身。

▲謝和弦2年多前被Keanna檢舉呼麻，並被挖出與陳緗妮在北投開房間的貼文。（圖／謝和弦臉書）
▲謝和弦2年多前被Keanna檢舉呼麻，並被挖出與陳緗妮在北投開房間的貼文。（圖／謝和弦臉書）
即便如此，陳緗妮決定不想要犧牲全部的人生，告訴自己要勇敢活下去，「最終只能選擇不枉費苦難一定要幸福」，與謝和弦交往、嫁給對方的她感觸襲來，「謝謝我的老公選擇狠狠愛著我，我們相遇的起點並不是約泡的砲友...更沒有所謂心機心醜一次到位的計畫」！

「我從來不帶謊言活著，因為，說一個謊就要承擔由另一個謊來包裝，無限輪迴只會搞死自己。」陳緗妮說，回想2年來遇到的所有磨難，隨著心境成長早已經結束，她再也不會中了圈套。

▲陳緗妮（右）不後悔愛上謝和弦。（圖／陳緗妮IG）
▲陳緗妮（右）不後悔愛上謝和弦。（圖／陳緗妮IG）
陳緗妮向謝和弦及自己喊話：「從相識、落難到相伴相愛，最終有緣分結為了夫妻。我們是彼此最好的朋友、是工作夥伴、是戰友，是愛人也是家人；為了保護我們的家庭，捍衛我們的未來，我會努力更加茁壯，並且好好珍惜。」（編輯：楊穎軒）

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