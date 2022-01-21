莉婭抖Keanna設局內幕　「早就計畫這場離婚前夕鴻門宴」

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陳緗妮表示：「一段2人原本已經要結束卻無法善終的關係，演變成不知情為局外人的我，扛起被大眾追逐的焦點，我可能算是衰爆吧...太大意了！」後悔沒有在12月3日謝和弦約她看電影前確認對方是否單身，開心相處2天後被貼上小三標籤，無法脫身。
即便如此，陳緗妮決定不想要犧牲全部的人生，告訴自己要勇敢活下去，「最終只能選擇不枉費苦難一定要幸福」，與謝和弦交往、嫁給對方的她感觸襲來，「謝謝我的老公選擇狠狠愛著我，我們相遇的起點並不是約泡的砲友...更沒有所謂心機心醜一次到位的計畫」！
「我從來不帶謊言活著，因為，說一個謊就要承擔由另一個謊來包裝，無限輪迴只會搞死自己。」陳緗妮說，回想2年來遇到的所有磨難，隨著心境成長早已經結束，她再也不會中了圈套。
陳緗妮向謝和弦及自己喊話：「從相識、落難到相伴相愛，最終有緣分結為了夫妻。我們是彼此最好的朋友、是工作夥伴、是戰友，是愛人也是家人；為了保護我們的家庭，捍衛我們的未來，我會努力更加茁壯，並且好好珍惜。」（編輯：楊穎軒）
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