熊厚基出席印太軍事視訊會議 空軍：保持良好溝通管道
印度空軍昨日透過臉書發布空軍參謀長和印太各國空軍首長召開會議訊息，空軍司令熊厚基上將也以視訊參與研討。對此，空軍司令部低調表示，台灣與友好國家均保持良好溝通管道，空軍持續戮力戰訓本務，對此空軍不予評論。空軍前副司令張延廷今（21）日表示，低調不承認與不否認所獲得的利益才是最大。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-21 11:41:56｜2022-01-21 11:42:56
印度空軍在臉書表示，印度空軍參謀長喬達里（Vivek Ram Chaudhari）和印太區域多國的空軍首長今天召開視訊會議，討論在嚴酷地點作戰時，所面臨的後勤調派及靈活作戰部署等挑戰。除熊厚基外，照片中還可以看到印度、泰國、美國、馬來西亞、韓國、汶萊、新加坡、日本、越南等國空軍首長也都與會。
空軍司令部回應表示，台灣與友好國家均保持良好溝通管道，空軍持續戮力戰訓本務，對此空軍不予評論。
空軍前副司令張延廷今日受訪表示，以前我國與其他國家軍事交流都是檯面下，現在是檯面上公開化，以前主要是跟美日聯繫，現在是更廣泛、多點接觸，就軍事外交上是好事，但還是要保持低調，避免進一步合作因為公開而被中共從中阻撓，低調不承認與不否認所獲得的利益才是最大，才不會顧此失彼、因小失大。