挖出隱藏版？LINE免費貼圖7組下載用到爽 喔熊賞燈萌翻
每周小確幸不可錯過，除了1月18日在貼圖小舖新上架的4組免費貼圖，網友也另外挖出3組隱藏版免費貼圖，本周合計7組全新的免費貼圖可用好用滿。其中當屬交通部觀光局推出的「喔熊2022」最搶眼，不只多達16張圖案，還有應景的文字內容，像是「一起去賞燈」、「新年快樂」、「小孩子才選擇，我全部都要」、「熊厚La」，熊粉們趕緊打包下載。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-21 11:17:16｜2022-01-21 11:18:33
1、Oh Bear喔熊 ! 2022
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2、聯邦小白 : 有你真好
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