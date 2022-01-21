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挖出隱藏版？LINE免費貼圖7組下載用到爽　喔熊賞燈萌翻

▲本周除了4組在貼圖小鋪新上架的免費貼圖，另有3組隱藏版，合計多達7組全新的免費貼圖可下載。（圖／取自LINE）
▲本周除了4組在貼圖小鋪新上架的免費貼圖，另有3組隱藏版，合計多達7組全新的免費貼圖可下載。（圖／取自LINE）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-21 11:17:16｜2022-01-21 11:18:33

每周小確幸不可錯過，除了1月18日在貼圖小舖新上架的4組免費貼圖，網友也另外挖出3組隱藏版免費貼圖，本周合計7組全新的免費貼圖可用好用滿。其中當屬交通部觀光局推出的「喔熊2022」最搶眼，不只多達16張圖案，還有應景的文字內容，像是「一起去賞燈」、「新年快樂」、「小孩子才選擇，我全部都要」、「熊厚La」，熊粉們趕緊打包下載。

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1、Oh Bear喔熊 ! 2022
使用效期：180天
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▲免費貼圖「Oh Bear喔熊 ! 2022」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「Oh Bear喔熊 ! 2022」。（圖／取自LINE）
2、聯邦小白 : 有你真好
使用效期：180天
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▲免費貼圖「聯邦小白 : 有你真好」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「聯邦小白 : 有你真好」。（圖／取自LINE）
3、LINE禮物 x 羅宋八大家
使用效期：90天
下載條件：加官方帳號好友

▲免費貼圖「LINE禮物×羅宋八大家」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE禮物×羅宋八大家」。（圖／取自LINE）
4、LINE 熱點 × 吃貨雞仔
使用效期：90天
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▲免費貼圖「LINE 熱點×吃貨雞仔」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE 熱點×吃貨雞仔」。（圖／取自LINE）
5、潮酷“ 3D柴寶 ”新年虎力夯！
使用效期：180天
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▲免費貼圖「潮酷“ 3D柴寶 ”新年虎力夯」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「潮酷“ 3D柴寶 ”新年虎力夯」。（圖／取自LINE）
6、華南銀行小n可愛再登場！
使用效期：180天
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▲免費貼圖「華南銀行小n可愛再登場」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「華南銀行小n可愛再登場」。（圖／取自LINE）
7、發寶陪你虎年發發發！
使用效期：90天
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▲免費貼圖「發寶陪你虎年發發發」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「發寶陪你虎年發發發」。（圖／取自LINE）

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