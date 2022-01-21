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名家論壇》鈕則勳／撤案風暴　衝擊民進黨執政威信

▲華視總經理莊豐嘉近來遭到爆料，曾以開記者會要脅國民黨團撤除「要求華視檢討與台灣事實查核中心合作關係」的提案，引發軒然大波。（圖／華視）
▲華視總經理莊豐嘉近來遭到爆料，曾以開記者會要脅國民黨團撤除「要求華視檢討與台灣事實查核中心合作關係」的提案，引發軒然大波。（圖／華視）

文/鈕則勳

2022-01-21 11:22:13

日前，國民黨團總召費鴻泰爆料華視總經理莊豐嘉以開記者會修理來要脅國民黨團撤除「要求華視檢討與台灣事實查核中心合作關係」的提案，引發軒然大波，不僅藍軍反擊砲火猛烈，連執政黨黨鞭柯建銘都說「連我都不會講這種話」，文化部長李永得也指「態度有欠妥當」，民眾黨立委邱臣遠也表示「若此事屬實，必須予以譴責」，一時間莊豐嘉的驚爆言論，朝野態度竟難得的有志一同。平心而論，莊豐嘉的這番論述對於現今想清理戰場，著手擘畫年底大選的執政黨來說，恐會產生不小的衝擊。

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首先，公廣集團的爭議本就不少，從新任董事因為朝野對峙根本無法進行遴選，影響重大決策推進的正當性 ; 再到文化部前年研擬「國際影音平台計畫」，因委託公視執行前導計畫程序不完備引發「政府黑手伸入公視」爭議，公視幾位高層還請辭。而華視作為公廣集團的一份子，不僅連年虧損，其資產活化計畫、不論是興建飯店或商辦大樓，都被董事打槍並質疑「難道華視要變成物業管理公司？」而這次莊豐嘉惹怒藍綠黨鞭的論述已引發爭議，他雖高舉「新聞自由」的大旗來為自己緩頰，質疑在野黨監督是干預新聞自由，但卻忽視現今媒體大環境早已和民進黨「黨政軍退出媒體」的初衷背道而馳，媒體為政府擦脂抹粉的情況日益明顯，新聞自由在中天新聞台被關台時也受到重創，那時怎沒聽到莊總為捍衛新聞自由強烈發聲？這些種種當然多會引發中間選民對執政黨的質疑，不論是新聞自由的問題、媒體作為政府側翼的問題、公廣集團效率的問題，執政黨只要稍一不慎，勢必星火燎原。

其次，國民黨在立法院本就無施力點，就算換朱立倫當主席似乎也沒有具戰略高度的作為能制衡民進黨，只能任由民進黨主導議題設定，這次費鴻泰的爆料，確實給國民黨一個反守為攻的操作槓桿，不僅能「打包」執政黨政府官員對國會及立委的高傲態度進行攻擊，也能夠藉以讓外界進一步檢視台灣事實查核中心是否在判定所謂假新聞時不夠客觀，甚至還能拉高到國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）的獨立性或是否也有「辦藍不辦綠」的雙重標準。加上國民黨退出立法院預算朝野協商，也是希望藉以在和民進黨博弈的過程中爭取更多籌碼，亦即只要這個問題持續延燒或是莊豐嘉仍作為華視總經理，國民黨便可能主導議題設定，一掃苦無主導戰場、處處受制於民進黨的窘境，對藍軍士氣提振也有助益。

再者，針對此風暴，行政院長蘇貞昌似也為莊豐嘉緩頰，即便有說到「出席國會相關人員，言行應有分寸」看似打莊的論述，但蘇的重點似乎較明白地擺在「國民黨不該去干涉媒體的自由運作」，仍呼應莊豐嘉所謂「干預新聞自由」的觀點，特別是蘇還提到「除非被不當對待，應據理力爭」，感覺上蘇是各打五十大板，但擺明了蘇就是認為是國民黨師出無名，挺莊的態度其實不言可喻。殊不知這樣的態度反而會助長政府官員挑戰民意機關的企圖與氣焰，倘官員真的僅依恃獨大的執政黨做靠山，動輒輕忽國會與在野民意，不僅行政立法分權制衡的關係會亂了套，一黨獨大所引發的惡感，更可能會累積吞噬當權者治理正當性的民意海嘯。

最後，倘莊豐嘉真的因為此「最後一根稻草」而去職，會不會只是執政黨「棄車保帥」或「斷尾求生」的權宜之舉，外界也都在看。畢竟公廣集團出了這麼多的問題，莊固然有其應負的責任，但作為公關集團的領導高層當然也不能置身事外，就算處理了莊豐嘉，仍然應該讓公廣集團的運作拿出實際績效，不然外界仍會質疑公廣集團高層人士是否酬庸大於專業，若此更可能暴露民進黨執政用人問題的冰山一角，對民進黨絕非好事。


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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