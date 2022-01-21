名家論壇》鈕則勳／撤案風暴　衝擊民進黨執政威信

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其次，國民黨在立法院本就無施力點，就算換朱立倫當主席似乎也沒有具戰略高度的作為能制衡民進黨，只能任由民進黨主導議題設定，這次費鴻泰的爆料，確實給國民黨一個反守為攻的操作槓桿，不僅能「打包」執政黨政府官員對國會及立委的高傲態度進行攻擊，也能夠藉以讓外界進一步檢視台灣事實查核中心是否在判定所謂假新聞時不夠客觀，甚至還能拉高到國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）的獨立性或是否也有「辦藍不辦綠」的雙重標準。加上國民黨退出立法院預算朝野協商，也是希望藉以在和民進黨博弈的過程中爭取更多籌碼，亦即只要這個問題持續延燒或是莊豐嘉仍作為華視總經理，國民黨便可能主導議題設定，一掃苦無主導戰場、處處受制於民進黨的窘境，對藍軍士氣提振也有助益。
再者，針對此風暴，行政院長蘇貞昌似也為莊豐嘉緩頰，即便有說到「出席國會相關人員，言行應有分寸」看似打莊的論述，但蘇的重點似乎較明白地擺在「國民黨不該去干涉媒體的自由運作」，仍呼應莊豐嘉所謂「干預新聞自由」的觀點，特別是蘇還提到「除非被不當對待，應據理力爭」，感覺上蘇是各打五十大板，但擺明了蘇就是認為是國民黨師出無名，挺莊的態度其實不言可喻。殊不知這樣的態度反而會助長政府官員挑戰民意機關的企圖與氣焰，倘官員真的僅依恃獨大的執政黨做靠山，動輒輕忽國會與在野民意，不僅行政立法分權制衡的關係會亂了套，一黨獨大所引發的惡感，更可能會累積吞噬當權者治理正當性的民意海嘯。
最後，倘莊豐嘉真的因為此「最後一根稻草」而去職，會不會只是執政黨「棄車保帥」或「斷尾求生」的權宜之舉，外界也都在看。畢竟公廣集團出了這麼多的問題，莊固然有其應負的責任，但作為公關集團的領導高層當然也不能置身事外，就算處理了莊豐嘉，仍然應該讓公廣集團的運作拿出實際績效，不然外界仍會質疑公廣集團高層人士是否酬庸大於專業，若此更可能暴露民進黨執政用人問題的冰山一角，對民進黨絕非好事。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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