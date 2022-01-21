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搶佔飲料版圖！可口可樂砸1.36億美元　赴越南建新廠

▲國際飲料大廠可口可樂在當地投資總額超過1.36億美元蓋新廠，要搶越南飲料消費市場。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際飲料大廠可口可樂在當地投資總額超過1.36億美元蓋新廠，要搶越南飲料消費市場。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-01-21 13:09:01

隨著進入後疫情時代，越南也漸漸走出陰霾，近來對外開放的營商環境也吸引許多外資企業到當地投資。越南隆安省（Long An）日前宣布，國際飲料大廠可口可樂在當地投資總額超過1.36億美元（約新台幣37.4億元）蓋新廠，要搶越南飲料消費市場。

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可口可樂大動作投資是看準越南飲料市場的驚人潛力。越南媒體《青年報》引用越南啤酒酒精飲料協會（Vietnam Beer-Alcohol-Beverage Association, VBA）的數據，越南飲料市場規模每年預計會有7%成長率，相較法國、日本的2%，成長空間大很多。

另外，之所以選在隆安省，是因為疫情底下，當地的工業區仍吸引逾4.9億美元（約新台幣135億5060萬元）的國外直接投資（FDI），比2020年還要多了2600萬美元（約新台幣7億1901萬元）。

綜合上述原因，越南在疫情下仍就獲得大量外資青睞，而隆安省經濟區管理委員會主任阮成青表示，可口可樂提交申請時就立即獲得許可證，其他許多大型投資者也是。

早前，越南投資公司越南資本（Vinacapital）首席經濟學家邁克爾表示，2022年外國直接投資（FDI）將持續大量進入越南；他更提到，若跨國移動限制進一步放寬，將為日本、韓國等外國企業提供更有利條件。

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