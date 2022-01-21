認知作戰入侵卡提諾論壇　調查局揪400個中國網軍假帳號

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調查局查出，卡提諾論壇內有20個帳號（朱○卉、王○藍、於○意、丁○風…），其註冊的手機、信箱等個資來自境外，且是一次性電話，無法確認使用者真實背景，被判定為「假帳號」；而這些帳號有個共通點，就是發布類似「高端二期試驗出現嚴重副作用」等與疫情、政治相關的爭議訊息，卡提諾上的爭議訊息又會被轉到「茯苓有點兒甜」等數個臉書粉專。
調查局發現，這些粉專管理員均具有中國、柬埔寨的背景，粉專內又有400個境外人士使用的假帳號（郝○茹、喬○雲、悅○汪、琬○曹…），該帳號會將爭議文章再轉至國內地方、宗教、生活娛樂等各類公開臉書社團，接著再被國內社團成員轉出。
調查局官員表示，現在假訊息散布手法更高明了，幕後藏鏡人利用網頁瀏覽器開發者模式，將PTT的原始文章下載，按F12將網頁原始碼叫出來，將作者的文字竄改後截圖，接著在卡提諾發文，並貼上竄改的PTT文章。
為釐清國內社團成員是否有配合假帳號層層轉發，調查局資安工作站曾在去（2021）年12月27、28日約談5人、查證3人，查出多數民眾是在未經查證、無法辨識真偽情況下轉傳。
調查局已將假帳號通報有關單位查處，也提醒民眾識別網路資訊時宜提高警覺，境外勢力為規避查緝，已實施多元手法隱匿身分、背景來源，甚至建構多層次轉傳機制，利用我國社群常用圖文形式及慣用語以假亂真，進而達成其特殊政治目的。