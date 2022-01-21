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羅霈穎放話不婚不生　4億遺產突換「這男人」繼承

▲羅霈穎59年傳奇人生謝幕，鉅額遺產分配受關注。（圖／冬瓜行旅提供、羅霈穎臉書）
▲羅霈穎59年傳奇人生謝幕，鉅額遺產分配受關注。（圖／冬瓜行旅提供、羅霈穎臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-21 11:59:20｜2022-01-21 12:14:27

「東區羅姐」羅霈穎（原名羅璧玲）2020年仙逝，享年59歲，身後留下4億元遺產，由於她終身未婚，依法由94歲羅媽媽繼承，不過目前這筆鉅額遺產改由他人處理。

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▲于美人分享「冥誕蛋糕」背後故事，羅霈穎生前願望也曝光。（記者林柏年攝、冬瓜行旅提供）
▲羅霈穎前年猝逝。（圖／羅霈穎微博）
羅霈穎生前在台灣、大陸上海都有置產，總價值共新台幣4億多，依照繼承順位，原先由羅媽媽取得遺產，不過據《自由時報》報導，羅霈穎大哥羅青（羅青哲）表示，遺產是由媽媽繼承，但交給他們兩兄弟處理，自己對房產沒有太大的興趣，而弟弟羅志堅在房產這塊是專家，所以現在才會由對方負責。

▲羅霈穎是愛馬仕包的愛用者，她生前拿大紅凱莉包（上圖）、橘色迷你凱莉包留影。（圖／羅霈穎微博）
▲羅霈穎遺產改由二哥繼承。（圖／羅霈穎微博）
事實上，羅霈穎曾放話終身不婚不生，戀愛對象多為小鮮肉及外國人，當時告別式上，最後一任、小她25歲的加拿大前男友，在于美人協助下用視訊跟羅姐說了30分鐘心裡話，內容滿是懷念，而一位交往4年多、28歲荷蘭籍前男友本來要飛來上香，但疫情關係，最後只能送上花籃致意。

羅霈穎愛交鮮肉，認為2個人在一起開心就好，不一定要結婚生小孩，對於愛情沒有任何幻想，愛洋男勝過台男的她，自揭背後原因，她表示，外國人有基本的水平在，且對方不知道她是藝人，相處起來比較自然、沒壓力，一起出去玩自己也不會有包袱。

此外，羅霈穎不諱言在床事方面，洋男比台男懂得做足前戲，「老外有情調，還會買花給我，老中很少前戲、不夠溫柔。」（編輯：楊穎軒）

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