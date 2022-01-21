羅霈穎放話不婚不生　4億遺產突換「這男人」繼承

「東區羅姐」羅霈穎（原名羅璧玲）2020年仙逝，享年59歲，身後留下4億元遺產，由於她終身未婚，依法由94歲羅媽媽繼承，不過目前這筆鉅額遺產改由他人處理。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-21 11:59:20｜2022-01-21 12:14:27
羅霈穎生前在台灣、大陸上海都有置產，總價值共新台幣4億多，依照繼承順位，原先由羅媽媽取得遺產，不過據《自由時報》報導，羅霈穎大哥羅青（羅青哲）表示，遺產是由媽媽繼承，但交給他們兩兄弟處理，自己對房產沒有太大的興趣，而弟弟羅志堅在房產這塊是專家，所以現在才會由對方負責。
事實上，羅霈穎曾放話終身不婚不生，戀愛對象多為小鮮肉及外國人，當時告別式上，最後一任、小她25歲的加拿大前男友，在于美人協助下用視訊跟羅姐說了30分鐘心裡話，內容滿是懷念，而一位交往4年多、28歲荷蘭籍前男友本來要飛來上香，但疫情關係，最後只能送上花籃致意。
羅霈穎愛交鮮肉，認為2個人在一起開心就好，不一定要結婚生小孩，對於愛情沒有任何幻想，愛洋男勝過台男的她，自揭背後原因，她表示，外國人有基本的水平在，且對方不知道她是藝人，相處起來比較自然、沒壓力，一起出去玩自己也不會有包袱。
此外，羅霈穎不諱言在床事方面，洋男比台男懂得做足前戲，「老外有情調，還會買花給我，老中很少前戲、不夠溫柔。」（編輯：楊穎軒）