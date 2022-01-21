萬八失守！台股午盤跌300點 分析師教台積電怎操作
台北股市今（21）日開低震盪，開盤沒多久即跌200點，下殺到18005點左右，展開萬八保衛戰。然而走勢節節向下，午盤跌超過300點，來到17914點上下，萬八不保。權值股台積電弱勢一度跌10元，來到641元。其他電子股也紛紛熄火。另外，金融與航運也綠油油，防疫概念股與元宇宙相對強勢。
記者許家禎/台北報導
2022-01-21 12:00:30｜2022-01-21 12:03:13
台北股市今日弱勢向下，午盤一度跌超過300多點，來到17914點附近。權值股台積電一度弱勢跌10元，來到641元。其他電子股部份，聯發科、鴻海、宏碁、和碩、聯電、緯創、旺宏、世界先進、力積電、日月光午盤跌1到4%，友達與群創賣壓沉重，跌4到5%多。
航運與金融股綠光罩頂，長榮、陽明、萬海跌3到6%之間，長榮航跌4%、華航跌幅也有3%多。華邦金、富邦金、國泰金、開發金、元大金、台新金、新光金、永豐金跌1到2%多。不過，元宇宙相對強勢，宏達電午盤由黑翻紅漲逾1%，創王漲近3%，威盛漲幅也有1%。至於防疫概念股，寶齡富錦漲7%，毛寶、亞諾法、恆大、康那香漲2到3%。
分析師謝晨彥指出，以短線來看，權值股台積電法說會前已經漲過一波，再加上遇上台指期結算，因此股價近期走跌，看來確實有點利多出盡的味道，建議可以等農曆春節過後，國際上的不確定因素較明朗後再決定怎麼操作。
但謝晨彥表示，投資人若以長期投資的角度來看台積電，台積電技術領先、資本支出再創新高，有些外資看好，甚至上看700元、1000元，以半導體成長趨勢來看是絕對有機會的，因此有能力的投資人可以逢低布局，小資族買零股也不錯。