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週六補班日不哭！超商、美食優惠一次看　咖啡買1送1再現

▲7-ELEVEN在1月22日前享CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、大杯熱濃萃美式咖啡，同品項買一送一。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN在1月22日前享CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、大杯熱濃萃美式咖啡，同品項買一送一。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-21 12:52:17

明（22）天是新春連假的補班日，為了撫慰上班族的憂鬱心靈，四大超商與連鎖速食業者，都紛祭出咖啡或套餐等優惠，統一超商推咖啡買一送一、全家推咖啡第2杯11元，TGI FRIDAYS還推出買炭烤豬肋排送沙朗牛排活動，希望能在週六補班日好好刺激買氣。

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7-ELEVEN
7-ELEVEN推出農曆年前感恩回饋，門市在1/19(三)~1/22(六)推出CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY CAFE大杯熱濃萃美式咖啡，同品項買一送一，還有超萌虎年造型杯。

全家便利商店
全家在補班當天在APP隨買跨店取祭出「Let's Cafe特濃美式、拿鐵第2杯11元」優惠。

萊爾富
補班日（1月22日）當天於Hi-Life VIP App「整買零取」推出大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡同品項買2送2的快閃優惠。

▲萊爾富補班日推「整買零取」推大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡同品項買2送2的快閃優惠。（圖／業者提供）
▲萊爾富補班日推「整買零取」推大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡同品項買2送2的快閃優惠。（圖／業者提供）
OK超商
OKmart在1月20日到1月22日期間，推出補班日優惠，包括「大杯莊園級美式及拿鐵同品項買2送2」、「歐維氏醇濃可可飲中杯同品項第2杯半價」，還有「芋頭流沙麵包」、「芋頭肉鬆麵包」搭配中杯莊園級拿鐵組合價優惠59元。

摩斯漢堡
摩斯漢堡也沒有錯過補班日優惠活動，推出從1月20日到1月22日，連三天摩斯咖啡大杯買一送一。

頂呱呱
頂呱呱與中國信託合作，推出即日起到3月31日，到ATM領錢後列印出酷碰券，可以買「激酷炸雞雙人餐」送「辣呱餐」，特價329元；「1人炸雞享樂餐」則是特價180元。

TGI FRIDAYS
TGI FRIDAYS則是推出「補班爽吃肉」活動，當天民眾只要出示優惠畫面，點整份炭烤豬肋排，另外招待沙朗牛排一份免費吃，每桌每次最多買二送二。

▲TGI FRIDAYS推出「補班爽吃肉」活動。（圖／翻攝TGI FRIDAYS Taiwan臉書）
▲TGI FRIDAYS推出「補班爽吃肉」活動。（圖／翻攝TGI FRIDAYS Taiwan臉書）

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