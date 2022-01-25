情人節要送什麼？7-11「這禮物」首度亮相 網友敲碗等搶
每年的2月14日是一年一度的「西洋情人節」，許多人為了這一天都費盡心思，想著要如何給另一半難忘的情人節回憶，通路業者也把握季節檔期，推出相關的巧克力促銷活動。根據7-11觀察，每逢情人節前2到3周，巧克力相關銷量會比平日成長約3成，情人節當日更暴增超過5倍，為了滿足消費者需求，今年西洋情人節7-11特別獨家販售日、韓、比利時等各國巧克力，並首次引進「北海道限定白雷神可可餅乾」，由日本北海道牛奶製成的白巧克力與可可餅乾黃金比例揉和、入口酥脆，是台灣首次通路上架販售，已經引發不少網友敲碗等買。還有「韓國Sweetory可可球情人節禮盒組」，優雅的書籍造型設計幫忙傳遞心意，「比利時心型可可夾心巧克力禮盒」則是比利時進口榛果夾心搭配牛奶、白、黑巧克力，視覺與味蕾一次擁有，而堪稱巧克力告白始祖的金莎巧克力，更以不同入數規格組成多款禮盒，把握濃情愛意蔓延，就趁現在。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-25 17:51:06
除此之外，7-11今年也首度與米其林餐廳指定花藝佈置品牌「敘思花藝」合作，推出兩款限量「永生玫瑰花」，象徵美好的情感不言而喻，還特別附贈明治牛奶巧克力，不僅浪漫花束更可當作居家或辦公小物妝點，讓生活增添儀式感，還可以品嚐牛奶巧克力，成為年輕族群的熱門禮品。
另外，適逢虎年，7-11今年還跨界合作迪士尼，推「跳跳虎系列T恤與造型口罩」，這款情侶T適合民眾「幸虎放閃」，還推出Hello Kitty、熊大、KAKAO FRIENDS及史努比明星肖像的按摩槍、3C新品、抱枕等。