黑心賣家搞消失 許維恩退貨無門崩潰「像被詐騙一樣」
許維恩在40歲生日那天嫁給小6歲王家梁，夫妻定居林口百坪豪宅，新婚2個月的許維恩為了布置新家，在電商平台蝦皮添購不少日常用品，不料遇上惡質賣家，不處理許維恩退貨事宜，整間店還清空消失不見。
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-21 15:00:00｜2022-01-21 15:15:51
許維恩人生第一次在蝦皮採購，買了浴室的百葉窗簾，含運費總共2270元，可是收到商品之後發現瑕疵，許維恩態度有禮，傳訊申請退貨：「想請問可以退嗎？」還附上商品的照片，不料一連詢問3次，對方人在線上卻不讀不回。更讓許維恩吃驚的是，等她再回到網路店舖時，賣家已經清空所有商品，憑空消失不見，許維恩崩潰發文：「人生第一次在蝦皮買東西，像被詐騙一樣，完全被冷處理，求解？」
許維恩經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，許維恩向賣家申訴商品有瑕疵，賣家還回「這個貨運真的很糟」，沒想到這是最後一次對話，當許維恩拍好影片要求退貨時，賣家就消失不見，但因為許維恩是刷卡付款，賣家自己按「完成交易」拿走費用，之後清空店家，許維恩想按「退貨」或留言都無門。
蝦皮這方回覆許維恩整筆訂單已經完成，無法介入退貨。經紀人無奈說：「平台的意思是沒辦法處理，叫我們找賣家，問題是賣家不見了啊，你應該通知賣家跟我們聯繫，或幫忙找出店家提供電話，我們才能去跟他溝通吧，怎麼會說跟你們無關，拿到錢了其他都不管，就算詐騙也不管，超誇張。這時候如果平台還保護賣家，不就是幫兇，雖然金額不大，但讓不老實的賣家在上面真的不OK。」