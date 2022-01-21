COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

陳沂遭攻擊？公開雙眼瘀青悚照　嘆「陰影太嚴重」

▲陳沂分享雙眼、頸部瘀青照。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂分享雙眼、頸部瘀青照。（圖／陳沂臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-21 13:56:16｜2022-01-21 14:00:27

網紅陳沂靠消費名人、評論時事贏得不少業配機會，收入頗豐，不過大砲性格讓她評價兩極，與不少人結梁子、打官司。她近日突然在臉書PO出雙眼瘀青的照片，嚇壞不少粉絲，解釋原因後才讓眾人鬆口氣，「以為被尋仇了」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳沂是許多網友心中的女神。（圖／翻攝陳沂FB）
▲陳沂是許多粉絲崇拜的對象。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂損人不忘秀性感。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂語不驚人死不休。（圖／陳沂臉書）
曝光的臉部特寫照，陳沂雙眼有兩塊大小不一的紫黑色瘀青，脖子也有不明疤痕和多處紅腫，沒看配文還以為遭人毆打，原來是不滿意笑起來臥蠶裡有條小細紋，便去做了醫美，順便也去除頸紋，「瘀青比想像中嚴重，可能要一個禮拜才能退掉吧～」

▲陳沂進行眼部醫美。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂進行眼部醫美。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂除掉脖子紋路。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂除掉脖子紋路。（圖／陳沂臉書）
▲第二天瘀青漸漸擴散。（圖／陳沂臉書）
▲第二天瘀青漸漸擴散。（圖／陳沂臉書）
昨（20日）晚陳沂再度上傳自拍，熊貓眼依舊明顯，她打趣自嘲「家暴陰影實在太嚴重（誤），連遮瑕都懶了！眼鏡戴一下看起來比較不明顯（自欺欺人）」。網友議論紛紛，「天吶～不講還以為被家暴」、「以為妳被揍」、「以為被打黑輪說」、「感覺很痛」，有人則大讚：「皮膚真的是太好了」、「瘀青還是很美」！（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀