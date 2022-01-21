陳沂遭攻擊？公開雙眼瘀青悚照　嘆「陰影太嚴重」

網紅陳沂靠消費名人、評論時事贏得不少業配機會，收入頗豐，不過大砲性格讓她評價兩極，與不少人結梁子、打官司。她近日突然在臉書PO出雙眼瘀青的照片，嚇壞不少粉絲，解釋原因後才讓眾人鬆口氣，「以為被尋仇了」！
娛樂中心／綜合報導
2022-01-21 13:56:16｜2022-01-21 14:00:27
曝光的臉部特寫照，陳沂雙眼有兩塊大小不一的紫黑色瘀青，脖子也有不明疤痕和多處紅腫，沒看配文還以為遭人毆打，原來是不滿意笑起來臥蠶裡有條小細紋，便去做了醫美，順便也去除頸紋，「瘀青比想像中嚴重，可能要一個禮拜才能退掉吧～」
昨（20日）晚陳沂再度上傳自拍，熊貓眼依舊明顯，她打趣自嘲「家暴陰影實在太嚴重（誤），連遮瑕都懶了！眼鏡戴一下看起來比較不明顯（自欺欺人）」。網友議論紛紛，「天吶～不講還以為被家暴」、「以為妳被揍」、「以為被打黑輪說」、「感覺很痛」，有人則大讚：「皮膚真的是太好了」、「瘀青還是很美」！（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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