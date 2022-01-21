蔡英文視導空軍七聯隊　F-5戰機新彈射椅首亮相

春節將屆，蔡英文總統今（21）日上午前往台東地區勗勉陸軍台東地區指揮部、海軍富岡雷達站及空軍第七飛行訓練聯隊，感謝國軍堅守崗位。空軍購買的F-5E/F戰機新式馬丁貝克彈射椅首度亮相。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-21 14:19:31｜2022-01-21 14:33:05
空軍2架F-5E戰機去年3月發生擦撞墜海事故，為提升飛安，國軍核定預算新台幣7.8億餘元，採購馬丁貝克公司生產的「Mk16型」彈射椅彈射椅，並於去年年底完成首架換裝。預計空軍現役的16架F-5E戰機與27架F-5F戰機，都將換裝Mk16彈射椅，總共採購70張彈射椅。
空軍表示，新型Mk16彈射椅有最先進的救生功能，可與現有的機蓋拋棄系統連接，個人生存包（PSP）的內容也可滿足操作員需求，且能適應各型飛機。座椅符合各型飛行員體重、身高所需，且安裝簡單，能降低整體換裝成本及時效。
空軍表示，F-5彈射椅換新全案從2021年執行至2023年，由年度作業維持經費支出。F-5E/F戰機預計2024年全數除役，將由國造勇鷹高教機取代，彈射座椅設備將納入後續新式飛機構型設計規劃運用。
空軍指出，新型Mk16彈射椅的人員降落傘，以內建於座椅的靠頭處，減輕飛行員體力負荷；人員腿部自動收回系統能於彈射手柄拉起後，自動拉回人員腿部，避免緊急跳傘時造成腿部損傷。