酒駕修法初審！最重判3年　肇事刑度不變、增逾百萬罰金

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蔡碧仲認為，《刑法》畢竟有罪刑要相當、罪責符合比例等原則，所謂罪刑相當就是坊間有些殺人案，國人希望從重判處死刑，相較於這種重大刑案，酒駕肇事致人死傷，檢察官盡量在符合比例原則下「從重」、「從嚴」審核易科罰金條件，「從嚴」審核假釋條件，適度提高刑度，多管齊下解決酒駕問題。
蔡碧仲說，法律、立法的重點在「法貴執行」，刑度訂再高、再嚴，判得刑度不夠重「沒用」，目前國內法定刑已經很重，現在重點是在「從重量刑」。
國民黨立委葉毓蘭說，185-3酒駕公共危險罪的法定刑原本就非常重，但修改至今，法官會重判的確是寥寥無幾，近98、99％都易科罰金，現在審判實務的確如此，以新店隨機殺人案王秉華案，北院明明認定不符合自首要件、不能減刑，可是高院仍然判免死，如同華山分屍案陳柏謙同樣免死，這是司法實務審判無奈的現實。
歷經在場立委與官員討論2小時，酒駕未肇事刑責，依目前《刑法》185-3規定，駕駛吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，最後通過葉毓蘭等人所提修正動議，改為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。
酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯，立委與官員達成維持刑度共識，但採納法務部修法建議，增訂得併科罰金規定「致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。」
另將酒駕5年內再犯延長至10年內「曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。」
另通過5項附帶決議，包括：法務部應會同交通部、衛福部等相關部會，參酌日本酒駕防制經驗，積極研議並推動有效的酒駕社會連帶防制措施。全案不須交由黨團協商。