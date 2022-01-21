COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

酒駕修法初審！最重判3年　肇事刑度不變、增逾百萬罰金

▲酒駕修法今通過初審，初犯最重面臨3年以下有期徒刑、肇事刑度不變，增列百萬罰金。（圖／NOWnews資料照，蘆竹分局提供）
▲酒駕修法今通過初審，初犯最重面臨3年以下有期徒刑、肇事刑度不變，增列百萬罰金。（圖／NOWnews資料照，蘆竹分局提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-21 14:29:00｜2022-01-21 14:41:48

遏止酒駕悲劇不斷重演，立法院司法及法制委員會今（21）日初審通過《刑法》185-3修正草案，未來只要酒駕，即便沒有肇事，也將面臨3年以下，得併科30萬元以下罰金；致人死傷，不論初犯或再犯，刑度不變但增訂併科百萬以上罰金規定。法務部認為，現在遏止酒駕，重點在「從重量刑」。換言之，是法官不重判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
司法及法制委員會21日繼續併案審查酒駕刑責修法加重案，法務部次長蔡碧仲、司法院副秘書長周占春等人列席。針對朝野立委各自提出修正版本，例如：酒駕未肇事者，刑度改為3年以上或1年以上5年以下有期徒刑等；因而致人於死者，刑度納入死刑、無期徒刑。

蔡碧仲認為，《刑法》畢竟有罪刑要相當、罪責符合比例等原則，所謂罪刑相當就是坊間有些殺人案，國人希望從重判處死刑，相較於這種重大刑案，酒駕肇事致人死傷，檢察官盡量在符合比例原則下「從重」、「從嚴」審核易科罰金條件，「從嚴」審核假釋條件，適度提高刑度，多管齊下解決酒駕問題。

蔡碧仲說，法律、立法的重點在「法貴執行」，刑度訂再高、再嚴，判得刑度不夠重「沒用」，目前國內法定刑已經很重，現在重點是在「從重量刑」。

國民黨立委葉毓蘭說，185-3酒駕公共危險罪的法定刑原本就非常重，但修改至今，法官會重判的確是寥寥無幾，近98、99％都易科罰金，現在審判實務的確如此，以新店隨機殺人案王秉華案，北院明明認定不符合自首要件、不能減刑，可是高院仍然判免死，如同華山分屍案陳柏謙同樣免死，這是司法實務審判無奈的現實。

歷經在場立委與官員討論2小時，酒駕未肇事刑責，依目前《刑法》185-3規定，駕駛吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，最後通過葉毓蘭等人所提修正動議，改為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯，立委與官員達成維持刑度共識，但採納法務部修法建議，增訂得併科罰金規定「致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。」

另將酒駕5年內再犯延長至10年內「曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。」

另通過5項附帶決議，包括：法務部應會同交通部、衛福部等相關部會，參酌日本酒駕防制經驗，積極研議並推動有效的酒駕社會連帶防制措施。全案不須交由黨團協商。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀