亞東護理師定序曝！與專責病房患者同株 感染途徑待釐清
中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布新增23位本土病例，再創今年新高，其中高雄一口氣爆增10例相關染疫者，台北也有確診傳出，疫情全台拉警報。不過之前的舊案也有在逐漸釐清，像是曾被列為感染源不明的亞東醫院護理師案17967，指揮官陳時中說明最新基因定序結果出爐，與8B專責病房病患只差了一個位點，護理師如何被傳染仍待調查，但至少代表與社區無關。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 14:31:20
亞東醫院護理師案17967確診後，兩位5歲及3歲的兒子也都陸續採檢出陽性，但該護理師並非負責新冠肺炎病房的醫護人員，如何染疫始終不明，成為社區隱憂。不過陳時中今天說明，最新病毒基因定序結果出爐，護理師案17967與先前曾公布的境外移入病例8B專責病房病患只差了一個位點，與其他本土Omicron均不同，病毒來源找出，但如何被傳染的仍要再調查。
亞東醫院院內已經擴大普篩了近5000位醫護人員，目前採檢結果都是陰性，因此該護理師如何被傳染的，還待進一步疫調釐清。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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