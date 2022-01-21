西堤群聚再擴大！2移工用餐確診　4名同事相繼染疫

國內疫情持續延燒！中央流行疫情指揮中心今（21日）公布新增23例本土個案，創今年新高，其中與中壢西堤直接相關新增3列，分別為案18083的弟弟，以及9日在西堤用餐、任職於經貿特區的2位移工，2移工後來又傳給4名同事，目前指揮中心已針對全公司1000多人進行篩檢，現正等待檢驗結果。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 14:34:44
陳時中說明，經貿特區工作的移工為案18219、18220，9日到西堤用餐，第一時間沒採檢，因後續出現症狀，採檢後確診，該公司另有4位職場接觸者檢驗也陽性；早上已採檢1千多人。
此外，今日新增本土個案為10例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張志浩）
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