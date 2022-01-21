直播／石牌國中出現家長確診！柯文哲召開記者會說明

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，現階段除了高雄港區也出現確診者外，昨（20）日晚間，台北市國家音樂廳與石牌國中等地點，都傳出有確診足跡。更有一名石牌國中的家長，因為與西堤群聚感染的確診個案有所接觸，因而感染新冠肺炎。對此台北市長柯文哲今（21）日下午也親自召開臨時防疫記者會說明相關情況。
記者丁上程／台北報導
2022-01-21 15:30:00
中央流行疫情指揮中心今日公布新增23例本土個案，其中3人為台北市確診，1名75歲阿嬤（案18181）跟前面確診的案18051同時間在診所就診，經匡列採檢後驗出陽性；至於確診案18182則是因為跟確診案18116是東吳大學進修班的同學，Ct值35，二採陰性，要再進一步判定，目前對東吳校區的影響尚不大。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。
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