高雄公開11場品牌運動賽事 競技、水域、幼童三大亮點
高市府運發局嚴選的「高雄品牌運動賽事大賞」今年邁入第三年，以富有童趣的「高雄好ㄧㄤˋ的」為主題，「競技、水域、幼童親子」作為品牌賽事亮點。運發局局長侯尊堯表示，高雄氣候舒適、穩定，非常適合戶外運動，運發局特別嚴選年度多元、精彩的運動賽事，希望各地民眾來高雄運動兼旅行，體驗城市風情，也賺健康。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-21 14:44:08
「好”樣”系列運動」為歷史悠久、具高度觀賞性的標竿競技運動，由1月21至25日舉辦的「和家盃排球賽」打頭陣，邁入第65屆的和家盃是全國舉辦屆數最多超過一甲子的賽事；「港都盃全國田徑錦標賽」即將邁入第48屆；「高雄富邦馬拉松」預計在10月29至30日舉辦；「港都盃全國羽球錦標賽」是具相當規模的全國羽球賽事，業餘、職業選手齊聚一堂，為羽球界一大盛事。
第二大主題為「好”漾”系列運動」以水域運動城市特色為出發點，包括全台最美麗龍舟賽「高雄愛河端午龍舟嘉年華」，是全台唯一同時擁有日間與夜間、傳統與競技的龍舟賽事；「高雄SUP立式划槳邀請賽」，則是結合衝浪與傳統手划槳板的新興水域活動；「高雄城市盃龍舟賽」廣邀全國龍舟好手參與。
為推展全齡運動並向下扎根，針對幼童、青少年、親子規劃第三大主題「好＂young＂系列運動」，包括時下最夯的幼兒體能活動「港都盃幼兒滑步車錦標賽」及「幼兒足球錦標賽」，更規劃首次「幼兒拔河大會」，另外，為重視青少年運動發展，亦規劃「高雄極限滑板賽」。
運發局長侯尊堯表示，希望藉由一系列運動賽事形塑高雄運動品牌、行銷高雄的運動特色，並提升運動觀光經濟效益，讓高雄ㄧㄤˋ起來。2022高雄運動品牌賽事辦理期間與報名方式，詳請上活動運動發展局官方粉絲專頁或官方網站瀏覽與查詢相關訊息。