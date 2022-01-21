高雄暴增10例確診！最新足跡曝光 健身工廠去了4天
本土疫情南北兩頭燒，高雄一家三口確診，指揮中心今（21）日宣布高雄新增10例本土個案，其中有7人和在高雄港工作的案18156有職場接觸，另3人則是和案18156在耳鼻喉科門診有所接觸。而高雄市政府也公布了最新的確診者足跡，遍佈全聯、超商、瑞興市場等地，另外前鎮區的「健身工廠三多廠」有位確診者去了4天，都在晚上，有相關重疊足跡者請加強自我健康檢測。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 14:47:18
與上述足跡曾有重疊者，請進行自我健康檢測，如有出現相關疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，配戴醫療用口罩儘速就醫，勿搭乘大眾交通工具並主動告知接觸史。
高雄市衛生局擴大採檢，幼兒園和執行勤務的消防111人PCR全陰性，但和染疫父有職場接觸者，其中7人採驗陽性，列為今日本土新增個案，分別為案18212至18215以及18186、18187跟18211，另3人是和染疫父在耳鼻喉科門診有接觸，案號為18216至18218，這3人CT值都30以上，雖然無症狀，但還是發生感染的狀況。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。