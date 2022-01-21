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陳文茜嗆「許雅鈞服務周到但尺寸太小」　小S不滿反擊了

▲陳文茜（右）上小S新節目，雙姝尺度令人咋舌。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲陳文茜（右）上小S新節目，雙姝尺度令人咋舌。（圖／CATCHPLAY+提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-21 15:35:07

小S（徐熙娣）主持的OTT綜藝節目《熙娣想聊》，昨（20日）第五集更新上架，來賓為觀眾期待已久的陳文茜，同樣嗆辣又犀利的雙后，毫無極限的談話內容，引發熱烈討論，陳文茜一句「妳老公應該是服務周到但尺寸太小」，逼得小S極力為老公許雅鈞平反！

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在終極二選一單元，小S尺度大開提問：「一位尺寸小，可是他服務非常周到，另外一位尺寸過人一等，可是他早洩，妳要選誰？」陳文茜回答：「我選第一個，因為我覺得妳老公應該是服務周到但尺寸太小...」此話一出，小S頓時語塞，隨後替老公許雅鈞喊冤：「我老公是服務好，但是他融合了第二個，尺寸超人一等好嗎！」

▲小S（左）、陳文茜犀利程度不相上下。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲小S（左）、陳文茜犀利程度不相上下。（圖／CATCHPLAY+提供）
當小S抵達陳文茜種花又看書的地方，女主人一邊向介紹環境，一邊讚嘆山中新鮮的空氣，小S竟說這裡空氣太好，讓她想要上大號，陳文茜立刻嗆：「那妳去那邊大好了，給我的花施肥，以後妳媽媽的骨灰就可以給妳擺這邊...」令小S無法招架。

進到屋內，陳文茜邀請小S試躺她的床，小S豪不猶豫地躺下去，大讚：「還不錯耶！」陳文茜邊踩她的屁股，邊稱讚小S「聽說妳的身材超好的，以前妳還沒嫁人的時候，別人去妳們家，他們都說妳上廁所都不關門，然後身材超好」！

▲▼小S被陳文茜襲臀。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲▼小S被陳文茜襲臀。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲小S的反應讓人笑翻。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲小S的反應讓人笑翻。（圖／CATCHPLAY+提供）
小S聽完接著說：「我到現在還是這樣耶，比如去外地工作，工作人員可能都在房間客廳什麼的，然後我就說我要上廁所，我就會直接上，門都不關，他們就會說，妳可不可以關門啊？」隨興的小S不耐地回「Why？大家一家親啊」！

而今日釋出的《熙娣想聊》精彩花絮，小S在前往陳文茜家中的車程上，透露先前進電影院觀賞日本動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》時，在戲院哭到崩潰，「劇情可憐到我眼淚直流哭到抽搐，還跟工作人員拿超多衛生紙，然後一直擰得很大聲，坐我旁邊的同事也是這樣，哭到發抖，感覺好像快中風了一樣」！

小S也坦言現在對真人無法產生情慾，並吐出驚人之語，「好想跟很多卡通人物上床，比如說炭治郎、還有那個日向翔陽，可是他們都才17歲而已，這樣是違法的，不過反正他們也不是真人！」無厘頭的發言讓人噴飯。

▲小S對《鬼滅》角色有特殊幻想。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲小S對《鬼滅》角色有特殊幻想。（圖／CATCHPLAY+提供）
《熙娣想聊》每週四下午5點在CATCHPLAY+影音平台獨家上架，註冊會員帳號即可享有當集上架後48小時免費看優惠。（編輯：楊穎軒）

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