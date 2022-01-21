直播／橘子嘉年華Day2 《跑跑》重現「橘子熊」感動網友
玩翻橘宇宙！「2022橘子嘉年華春節版」昨（20）日正式登場後，鎖定遊戲、料理、音樂三大主題，一連四天每晚8時起都有線上精彩直播。除了遊戲橘子旗下6款旗艦遊戲到齊助陣，本屆首次推出原創料理節目《歐橘食堂》，音樂節目則和相信音樂聯手製作《宇宙大歌星》。今晚最大亮點當屬《跑跑卡丁車》直播，小草、朔月、村村眾王者回歸激戰，熟悉面孔再度合體，讓老玩家感動高喊時代眼淚。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-21 19:00:00
橘子嘉年華春節版Day 2行程同樣華麗，除了每天必須蒐集的bean果豆，到2月7日前都能參與「豆陣來bean果」互動玩法，選取指定卡面達成連線獎勵，換虛寶、抽汽車、iPhone。每晚在家上線也是熱鬧非凡，今（21）晚間8點在起beanfun!、遊戲橘子粉專、遊戲橘子YT、Yahoo!TV、Twitch、 17LIVE同步直播，「橘子熊」的粉絲們快站出來，小草、朔月、村村在今晚即將「合體」，熟悉的畫面讓網友感動直呼：「除了動哥以外都是跑跑前選手」、「恭喜橘子熊」、「 時代眼淚」、「還我歐文」。
■1月21日（五）直播重點懶人包
20:15 《絕對武力Online》
虎年年槍最速情報，新槍報你知。請來國動、龜狗擔任來賓，虎神震撼登場，殭屍英雄熱血對決。
20:50 《跑跑卡丁車》
眾王者回歸激戰，誰才是新年最速車神、問鼎虎王寶座？來賓請來國動、朔月、村村、小草，並由SapceQ擔任賽評。
21:55 《動漫橘速報》
動漫祭絕美Coser搶先公開。
22:00 《宇宙大歌星》
新年最嗨最chill的夜晚，宇宙人、琳誼降落嘉年華熱情演出。
22:40 《歐橘食堂》
上菜囉！最強英雄料理登場，二廚：莎莎、來賓：黃氏兄弟。