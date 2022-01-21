彩虹爺爺不見了？ 議員出手救援狀況

中市南屯彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜，據傳已數月不在彩虹村內和來訪的遊客招呼，台中市議員張耀中接獲陳情說，要尋找彩虹爺爺去哪了，為何不住在彩虹村？經詢問委管經營的彩虹文創表示，黃永阜的配偶廖漢秀女士將爺爺帶至附近數百公尺的一處民宅安置，今 (21) 日在春社派出所的陪同下，前往安置處所探視彩虹爺爺黃永阜，確認其生活狀況。

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張耀中說，黃永阜爺爺數月不住在村內，慕名而來的遊客皆覺得奇怪，想跟爺爺合照打卡卻空手而歸，一問之下原來是被配偶廖女士帶往其他住所安置，在我國法律上黃和廖二人現雖是合法登記結婚，但 2013 年爺爺其實也已九十歲高齡，當時真能自由表達真實意志？而當時的參與結婚登記的二位證人是爺爺認識的嗎？

張耀中指出，結婚從 2007 年開始從公開儀式變成登記制，而這十五年來社會上屢見不鮮中國或外籍配偶接近單身榮民進而去登記結婚，無非都是覬覦半生戎馬為國家付出的老榮民所留下來的財產，社會上還戲稱他們是「粉紅收屍隊」，到底彩虹爺爺是不是真意結婚已不得而知，但彩虹爺爺說到底就是台中的無形文化資產，公部門要思考如何保護維繫彩虹眷村及其精神。

張耀中一行人抵達黃永阜現居處所時，發現入口用鐵鍊和鎖頭繫住，似乎限制了居住及行動自由，在親訪探視時，黃被問到要不要繼續回到彩虹村時沈默不語，而配偶廖女士不斷強調已數月沒有拿到生活費，控公司不聞不問。

彩虹文創表示，是 2021 年 10 月份廖女士違反雙方意向才暫時中止合作，而彩虹爺爺已無法自由意識，但願廖漢秀女士能憑良心做人做事，好好照顧彩虹爺爺，讓他老人家能開心過生活。