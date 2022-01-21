高市今新增10確診　確診父同事7人染疫

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄20日新增3例本土個案，是一家3口群聚感染。一名4歲的男童日前身體不適就醫採檢確確診，Ct值20，同時針對同住接觸者採檢，發現男童父親（案18156）Ct值11.5，母親（案18157）約24左右，屬於家庭群聚。這是高雄自去年8月13日以來首個確診個案。
陳其邁表示，高雄新增本土病例10例，其中高雄港新光輪佔7例，其餘3名患者則是在診所受到感染，皆是19日案18156前往耳鼻喉科門診，前後30分鐘以內看病的患者，經採檢後確診。21日新增的10名確診者，目前正擴大疫調中，目前已確定的足跡也在記者會上公佈，包括全聯、健身房、7－11。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，10例本土其中7例是與新光輪有關，另外一群聚則屬於18156個案19日至某診所就醫，當時已經是可傳染期對象，在個案看診的同時匡列接觸者，接觸者3位呈現陽性，從目前匡列、採檢、確診這部分，跟新光輪相關部分，主要與案18156同一期間在新光輪作業活動有關。
潘炤穎也認為，根據疫調顯示，案18156除1月13、14日上船工作外，同時間有另外一家公司有3位鐵工上船，這些個案也有確診的情況，還有一位日用品雜貨商也確診。至於鐵工廠部分，同職場接觸者案18212、18213、18215沒有直接登上新光輪，因為同值場密切接觸確診，已經確認Omicron變異株傳染力強。
男童父親（案18156）為高雄港工作人員，曾在10日登麥拉倫船進行檢修作業，13、14日登新光輪船作業後於15日出現頭痛，1月20日確診。高雄市衛生局今日說，與確診個案足跡重疊的民眾，請至23家採檢站採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。