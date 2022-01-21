Omicron多為突破性感染！累計364人確診　「超越Delta」

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羅一鈞說，根據指揮中心統計，截至20日，國內共累積367例Omicron確定病例，其中97例本土、364例境外移入，驗出病例數已超過先前Delta的312例。
那針對Omicron確定病例中個案狀況，羅一鈞指出，年齡分佈還是以20至60之間為主，主要跟能夠長途飛行和這段期間有過年返鄉需求有關，不過也有出現1例80歲以上的案例；突破性感染占多數，多為無症狀反應，有2例中重度以上症狀個案，歸類為輕到重度的肺炎。
羅一鈞表示，這兩例分別為20多歲本國籍男性，沒有慢性病史，有接種過3劑疫苗，1劑AZ跟2劑BNT，12月中旬入境檢驗陰性，但檢疫第二天有症狀，隔日採檢確診CT值14，血氧濃度94%偏低，有輕微肺炎，住院兩週康復符合解隔條件出院；第二案為30多歲外國籍懷孕女性，沒有慢性病史，有接種過2劑疫苗，12月下旬入境採檢陰性，檢疫第四天開始有症狀，其中採檢CT20轉到醫院隔離，有兩側肺炎不需用氧氣，住院兩週後也符合解隔條件出院，兩位均無助到加護病房。（編輯：林莞茜）
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