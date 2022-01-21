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Omicron多為突破性感染！累計364人確診　「超越Delta」

▲指揮中心今（21）公布本週基因定序結果，顯示Omicron突破性感染仍佔多數，目前累計364人確診，「超越Delta」確診數312人。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（21）公布本週基因定序結果，顯示Omicron突破性感染仍佔多數，目前累計364人確診，「超越Delta」確診數312人。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-21 14:58:19

中央流行疫情指揮中心今（21）日表示，國內新增68例，分別為23例本土及45例境外移入，並公佈本週境外移入定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，1月14至20日共驗出87例Omicron、2例Delta，另新增57例本土Omicron病例，無本土Delta病例。

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羅一鈞表示，2起的Delta病例都來自越南，而87例Omicron包括歐美、菲律賓、印度、澳洲等國外，指揮中心也已要求加強東南亞、南亞落地採檢。

▲指揮中心公布1/14~1/20境外移入基因定序結果。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布1/14~1/20境外移入基因定序結果。（圖／指揮中心）

羅一鈞說，根據指揮中心統計，截至20日，國內共累積367例Omicron確定病例，其中97例本土、364例境外移入，驗出病例數已超過先前Delta的312例。

那針對Omicron確定病例中個案狀況，羅一鈞指出，年齡分佈還是以20至60之間為主，主要跟能夠長途飛行和這段期間有過年返鄉需求有關，不過也有出現1例80歲以上的案例；突破性感染占多數，多為無症狀反應，有2例中重度以上症狀個案，歸類為輕到重度的肺炎。

羅一鈞表示，這兩例分別為20多歲本國籍男性，沒有慢性病史，有接種過3劑疫苗，1劑AZ跟2劑BNT，12月中旬入境檢驗陰性，但檢疫第二天有症狀，隔日採檢確診CT值14，血氧濃度94%偏低，有輕微肺炎，住院兩週康復符合解隔條件出院；第二案為30多歲外國籍懷孕女性，沒有慢性病史，有接種過2劑疫苗，12月下旬入境採檢陰性，檢疫第四天開始有症狀，其中採檢CT20轉到醫院隔離，有兩側肺炎不需用氧氣，住院兩週後也符合解隔條件出院，兩位均無助到加護病房。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心公布1/14~1/20境外移入基因定序結果。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布境外移入基因定序結果病況分析跟年齡層分布。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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