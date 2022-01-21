高雄港疫情擴大！估3萬人曾進出 呼籲民眾主動出來採檢
本土疫情南北兩頭燒，高雄一家三口確診，指揮中心今（21）日宣布高雄新增10例本土個案，其中有7人和在高雄港工作的案18156有職場接觸，另3人則是和案18156在耳鼻喉科門診有所接觸。目前確診來源疑似與國際商船新光輪有關，由於港區活動人口頻繁，高雄市長陳其邁在防疫記者會上表示，初估接觸人員有2～3萬人，呼籲曾有碼頭區相關足跡的民眾，不論有無症狀請盡速出來採檢。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 15:11:05
指揮官陳時中表示，初步研判高雄染疫病毒株為Omicron，但基因定序還沒完成。陳其邁則表示，高雄市政府目前採取「1223」採檢策略，11項症狀中，若有出現「1週2次」或「2週3次」的狀況，病例於就診時就會進行採檢。而常見症狀包括頭痛、流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛、持續咳嗽、發燒、肌肉痠痛、全身倦怠等等。
陳其邁強調，已針對足跡重疊的民眾發出簡訊通知，呼籲有相關足跡的民眾盡速出來採檢，另外就醫時請記得主動告知接觸史。另外高雄市也已設置了23處社區快篩站，提醒民眾請先預約、以免久候，團結配合防疫措施。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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