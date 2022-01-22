亡國寵妾華麗復仇！位列四大妖姬　親釀春秋「驪姬之亂」

我是廣告 請繼續往下閱讀
從被獻給晉國那刻起，驪姬的人生有了重大改變，也明白自己必須盡快在晉國站穩腳跟，雖然晉獻公佔有了她的身體，但驪姬卻成功俘虜了他的心靈，集萬千寵愛於一身。晉獻公寵愛驪姬的程度，甚至到了想將她封為正妻的地步，於是召來大師以龜甲和蓍草占卜吉凶，其中龜甲占卦結果顯示為不祥，但被沖昏頭的晉獻公，決定只採用蓍草占卜的結果，不顧占卜師的規勸，將驪姬立為正室。
出身被晉國討伐的驪戎，驪姬入晉的目的，本就不是只為了做個寵妃而已，聖寵穩固、膝下有子的她，奪嫡的野心也逐漸彰顯出來。為了讓自己的兒子奚齊成為太子，驪姬便賄賂晉獻公寵信的大夫梁五和東關嬖五，要他們去說服晉獻公，以保衛國家安全的名義，讓太子申生、公子重耳和夷吾離開京城，去駐守邊境，她再持續吹枕頭風，讓前述那些有機會繼承王位的公子與晉獻公疏遠，甚至被晉獻公厭惡，好為自己的兒子鋪路。
接著，公元前656年，驪姬又施展陰謀，陷害太子申生。她對孝順的申生編造謊言，說晉獻公夢見他的母親齊姜（齊桓公的妹妹），讓他速去曲沃祭祀，並把拜神用的肉和酒拿回來獻給他父親獻公；等到申生拿回來後，驪姬就在酒肉裡偷偷下毒，又對晉獻公說想試一下食物安不安全，結果晉獻公把肉給狗吃，狗被毒死了，又給廝役吃，廝役也被毒死了，所以晉獻公就發現酒肉有毒。
計謀初步成功後，驪姬又對著晉獻公搧風點火，哭訴太子殘忍，連已經老邁的父親都不放過，迫不及待想繼位，晉獻公遂以為是申生要害他，勃然大怒。而申生聽到這個消息後，急忙逃跑，找不到人的晉獻公一怒之下，就殺了申生的老師杜原款來洩憤。
有人對申生建議，既然毒藥不是他下的，為何不直接去向晉獻公解釋，申生卻說，父親沒有驪姬將寢食難安，況且父親年事已高，如果他為自己辯護，驪姬固然可能被懲罰，但這樣一來晉獻公也不會快樂，因此不願這麼做。旁人見狀，又趕緊勸申生逃到其他國家，申生淒涼的回道：「背負殺父之名而逃亡，誰會接納我，不如自殺」。於是，太子申生就在曲沃自縊而亡。
逼死申生後，驪姬並不因此為滿足，她接著又誣陷公子重耳和公子夷吾，說申生的陰謀他們都有分，結果聽信讒言的晉獻公，又接連攻打重耳所在的蒲城，以及夷吾所在的二屈，2位公子被迫雙雙出逃；至此，驪姬算是把王位繼承人中，較為年長跟賢德者，都給拔除了，終於輪到驪姬自己的兒子了。
公元前651年，晉獻公過世，15歲的奚齊被立為國君，驪姬為國母，荀息為託孤之臣。然而，一直支持先太子申生的晉國卿大夫里克等人，早就看驪姬母子不順眼了，加上驪姬疏於攏絡里克等武臣，讓後者在晉獻公死後聚眾作亂，先是把奚齊刺死在晉獻公的靈堂上，接著又把剛被新立為晉君的驪姬妹妹之子當眾刺殺，連驪姬都被活活鞭打致死，這些事發生時，晉獻公甚至都還沒正式下葬。
驪姬為自己和兒子算計一生，最終卻雙雙落得慘死的下場。這場動亂，被後世稱為「驪姬之亂」，也稱「驪姬亂晉」、「驪姬亂政」，以太子申生自盡，重耳與夷吾出逃他國，奚齊、卓子、驪姬被殺而告終，晉國在這之後，有長達數十年的時間，都深陷動盪與不安之中。
驪姬母子死後，里克原想迎接重耳回國即位，但重耳害怕危險而謝絕，所以里克就改立夷吾為晉君，史稱晉惠公。然而，晉惠公治下的晉國，百姓過得並不安樂，即便換了他兒子晉懷公也一樣；就這麼又過了10多年，到了公元前636年2月，重耳在秦穆公的支持下，返回晉國並上位，史稱晉文公。
晉文公，文治武功卓著，結束了晉國的動盪時期，在趙衰、狐偃、賈佗、先軫、魏武子、介之推等人的輔佐下，成為春秋五霸之一，開創了晉國長達1個多世紀的中原霸權，並為後來的三晉（趙國、魏國、韓國）位列戰國七雄，打下了雄厚的基礎。
至於導致晉文公顛沛多年的禍首驪姬，後世對她的評價，普遍都是將其描繪成中國的四大妖姬之一、是紅顏禍水，但也有人認為，驪姬身處亂世，母族兵敗、甚至遭晉國所滅，還必須一肩扛起復仇的責任，為仇人生兒育女，其實不難理解她的所作所為，從她踏進晉國王宮的那刻起，就注定她對晉獻公不可能有真愛，而只有國仇家恨；只不過勝者為王，敗者為寇，才會在史書中留下較為負面的評價。