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巷仔內／教召新制上路！檢討兵役制度才是解方

▲軍事訓練役男，實施66火箭彈反裝甲武器練習彈射擊。（資料照／翻攝自陸軍司令部臉書）
▲軍事訓練役男，實施66火箭彈反裝甲武器練習彈射擊。（資料照／翻攝自陸軍司令部臉書）

記者呂炯昌／特稿

2022-01-21 16:39:17｜2022-01-21 16:46:54

為因應中國軍事威脅，國防部從今年起局部試行後備軍人14天教育召集，首批從3月起實施，行政院院會也拍板通過《後備軍人召集優待條例》草案，讓接受教召的後備軍人享有相關優惠，召集期間企業給付員工薪資150%自所得額減除等相關優惠。政府提高教召天數被譽為「世上最硬教召」，雖有助於提升後備戰力，但是檢討兵役制度恐怕才是解方。

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1949年國民政府撤退來台後，隔年開始實施徵兵制，符合資格役男需服2到3年義務役，早年國軍在蔣家政權「反攻大陸」口號下，一度維持著60萬大軍應對共軍威脅。然而長達2年多役期被許多役男埋怨中斷生涯發展，加上軍隊封閉特性，因此國人早期流傳「好男不當兵」玩笑話。

為了吸引年輕人選票，藍綠兩黨總統候選人都把縮短役期列為競選支票。陳水扁執政期間將役期縮短為1年、馬英九任內則拍板為4個月，2018年改以募兵制為主，民國83年（1994年）以後出生的男性仍須接受4個月義務軍事訓練，結訓後轉為後備軍人。然而4個月軍事訓練役扣除假期僅服役3個多月，許多軍事訓練役男抱持「夏令營」的心態服役，加上軍中人權遭放大檢視，造成部隊管教困難，軍事訓練役男戰力也遭受美國質疑。

實施募兵制雖然有助於拉高軍隊素質，但是我國面臨少子化危機，招募合格且數量足夠的兵員始終有困難。駐美代表蕭美琴在立委任內曾呼籲檢討募兵制、民進黨北市黨部主委吳怡農在2018年參選立委時也曾明確表態支持恢復徵兵制，然而恢復徵兵制早已成為「票房毒藥」，不利於吸收年輕人選票，因此黨內面臨反對聲浪。

美中關係緊張，美國將台灣視為對抗中國的籌碼，釋出一連串友台法案與口號與對台軍售，許多國人也逐漸抱持中國若犯台，美軍必定協防的迷思，然而台美之間缺乏共同防衛條約，且根據美軍撤離阿富汗的教訓，若美軍認定國軍積弱不振，缺乏自衛能力，恐怕會降低美國防衛台灣的意願。

面對兩岸軍力逐漸失衡，在國防部延長後備軍人教召天數時，執政者恐怕也該思考檢討否該延長軍事訓練役役期，否則國軍買再多先進武器也難招募足夠人力維持武器操作。


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