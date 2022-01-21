巷仔內／教召新制上路！檢討兵役制度才是解方

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了吸引年輕人選票，藍綠兩黨總統候選人都把縮短役期列為競選支票。陳水扁執政期間將役期縮短為1年、馬英九任內則拍板為4個月，2018年改以募兵制為主，民國83年（1994年）以後出生的男性仍須接受4個月義務軍事訓練，結訓後轉為後備軍人。然而4個月軍事訓練役扣除假期僅服役3個多月，許多軍事訓練役男抱持「夏令營」的心態服役，加上軍中人權遭放大檢視，造成部隊管教困難，軍事訓練役男戰力也遭受美國質疑。
實施募兵制雖然有助於拉高軍隊素質，但是我國面臨少子化危機，招募合格且數量足夠的兵員始終有困難。駐美代表蕭美琴在立委任內曾呼籲檢討募兵制、民進黨北市黨部主委吳怡農在2018年參選立委時也曾明確表態支持恢復徵兵制，然而恢復徵兵制早已成為「票房毒藥」，不利於吸收年輕人選票，因此黨內面臨反對聲浪。
美中關係緊張，美國將台灣視為對抗中國的籌碼，釋出一連串友台法案與口號與對台軍售，許多國人也逐漸抱持中國若犯台，美軍必定協防的迷思，然而台美之間缺乏共同防衛條約，且根據美軍撤離阿富汗的教訓，若美軍認定國軍積弱不振，缺乏自衛能力，恐怕會降低美國防衛台灣的意願。
面對兩岸軍力逐漸失衡，在國防部延長後備軍人教召天數時，執政者恐怕也該思考檢討否該延長軍事訓練役役期，否則國軍買再多先進武器也難招募足夠人力維持武器操作。