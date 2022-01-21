桃園公布最新確診者足跡！遍佈好市多、全聯、特力屋等地
中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布新增23例本土個案，除了高雄增加10例引發關注外，桃園一樣也有新增10例，主要來自西堤群聚相關，另外還有桃機相關感染的隔離者確診。桃園市長鄭文燦也公布了最新的確診者足跡，呼籲曾有重疊足跡的民眾，做好自我健康檢測。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 15:42:09
今日西堤群聚新增2位移工確診，這2移工後來又傳給4名同事，目前指揮中心已針對全公司1000多人進行篩檢，桃機前進指揮所指揮官王必勝也已經進駐，成為目前桃園疫情最新的熱點。不過總的來說，鄭文燦表示，桃園市採檢的確診個案有在下降。
提醒民眾與上述足跡曾有重疊者，請進行自我健康檢測，如有出現相關疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，配戴醫療用口罩儘速就醫，勿搭乘大眾交通工具並主動告知接觸史。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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