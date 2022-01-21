快訊／桃園群聚感染擴大　北市確診個案多有關聯

新冠肺炎疫情近日因為omicron變種病毒的緣故，在北台灣持續蔓延。其中最為嚴重的莫過於桃園機場群聚感染向外擴大，對此台北市也有多名確診者，源頭與桃機群聚感染有關。台北市副市長黃珊珊今（21）日下午在防疫記者會上也逐一說明各個確診個案相關情況。
記者丁上程／台北報導
2022-01-21 15:55:04｜2022-01-21 15:55:55
黃珊珊表示，經過相關疫調過程後，北市的數個確診感染源頭，都指向桃園西堤餐廳的群聚感染。其中案18051在9日時曾經帶著兩個小孩到桃園西堤餐廳用餐，疑似在當時被傳染omicron變種病毒。其中案18051的小兒子案18053，與另一名確診者案18114同為華盛頓幼兒園的同學，而近日公布的東吳大學城中校區確診案18116，則為案18114的父親。
至於今日新增的75歲女性確診者案18181，則是曾經與案18051在同一間診所就診，疑似就是在當時被傳染；至於另一新增確診案18182，則是案18116東吳大學進修班的同學，Ct值35，二採陰性，要再進一步判定是否為新確診者。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。