高雄確診者曾去台南喝喜酒沒說！黃偉哲怒了：不會原諒你
中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布新增23例本土個案，其中10例來自高雄，而台南市政府表示，案18212曾來台南「玄饌海鮮宴會館」用餐喝喜酒，但在疫調時卻未誠實主動告知，讓台南市長黃偉哲動怒，直呼若因此出現防疫破口，「台南市民不會原諒你」，更考慮要對其採取法律行動。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 16:02:04
台南市政府表示，案18212於16號自行開車前往「玄饌海鮮宴會館」用餐喝喜酒，停留時間為早上11點到下午3點，該確診者於17號出現咳嗽症狀，用餐過程中沒有敬酒，但有使用洗手間。
不過黃偉哲在防疫記者會上進一步指出，案18212在疫調時未主動告知曾來台南喝喜酒的事情，只顧著通知親友自己確診，後來親友撥打1922詢問，才讓台南市政府得知原來案18212有來喝喜酒，而且時間就是在出現咳嗽症狀的前一天。
目前同桌親友11人已全數匡列，後續疫調正進行中，黃偉哲呼籲曾在16號中午於「玄饌海鮮宴會館」用餐的民眾，可以前往社區篩檢站採檢。而對於案18212未誠實主動告知足跡的情況，黃偉哲動怒表示，會再進行研議，不排除採取法律行動提告。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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