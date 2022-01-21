總統候選人買春影片流出！私生子曝 小三是《工作》的她
狗血韓劇《工作都市》（又譯：孔雀都市）熱播中，女主角秀愛劇中從貧窮OL當上豪門兒媳，化身「進擊的媳婦」絕地大反攻，不只假懷孕、花錢領養小孩鞏固家中地位，更與家族掌權人婆婆互鬥爭權，處心積慮走向權力核心；結果總統候選人老公卻慣性出軌，買春的影片甚至外流到她手中，在最新劇情中，她發現老公不只有私生子，還疑似與自己信任的女員工有染，讓她大為抓狂，劇情白熱化。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-21 16:09:57
該劇集結豪門鬥爭、政商勾結、燒腦推理元素，秀愛與金康宇飾演政治聯姻的夫妻，首集就上演火辣床戲，看似恩愛的兩人，實則老公到處拈花惹草，秀愛也與前任男友牽扯不清，另外秀愛與韓國「國民媽媽」金美淑之間的婆媳心理戰更是精彩萬分。
金美淑扮演的豪門婆婆，不只結婚前要求「驗身」，確定秀愛沒懷其他人的種，婚後也是各種刁難，甚至拿出獵槍逼下跪道歉，各種行徑讓觀眾大呼不可思議。秀愛接受韓媒訪問，提到最印象深刻的部分，就是和金美淑對戲，兩人間的糾葛是該劇看點之一。
劇中，秀愛為了生存無所不用其極，為與豪門私生子老公金康宇政治聯姻，拋棄專情忠心的男友，婚後因三番二次流產，無法生出繼承人，選擇假孕私自領養一名男嬰，把全家族的人蒙在鼓裡，她還為了扶持老公登上總統大位，出賣自家人鬥走背後捅刀的家族成員，讓觀眾看了直呼：「簡直是進擊的媳婦」、「秀愛以一人擋萬人，目前為止都沒有冷場」。
秀愛曾獲得青龍電影獎影后，這是她睽違5年回歸小螢幕的作品，她在上一部電影《上流社會》，飾演為求上位不擇手段的女人，與這次的角色相似，秀愛日前受訪表示，《工作都市》是《上流社會》演技的延續與結束，她認為劇中角色獨自承受悲傷與這社會的殘酷，讓她想為自身角色加油。《工作都市》每週四、五早上10點於LINE TV獨家播出。