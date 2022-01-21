COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

總統候選人買春影片流出！私生子曝　小三是《工作》的她

▲《工作都市》中，總統候選人金康宇被老婆發現買春。（圖／LINE TV）
▲《工作都市》中，總統候選人金康宇被老婆發現買春。（圖／LINE TV）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-21 16:09:57

狗血韓劇《工作都市》（又譯：孔雀都市）熱播中，女主角秀愛劇中從貧窮OL當上豪門兒媳，化身「進擊的媳婦」絕地大反攻，不只假懷孕、花錢領養小孩鞏固家中地位，更與家族掌權人婆婆互鬥爭權，處心積慮走向權力核心；結果總統候選人老公卻慣性出軌，買春的影片甚至外流到她手中，在最新劇情中，她發現老公不只有私生子，還疑似與自己信任的女員工有染，讓她大為抓狂，劇情白熱化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲劇中，秀愛發現老公買春影片。（圖／LINE TV）
▲劇中，秀愛發現老公買春影片。（圖／LINE TV）
該劇集結豪門鬥爭、政商勾結、燒腦推理元素，秀愛與金康宇飾演政治聯姻的夫妻，首集就上演火辣床戲，看似恩愛的兩人，實則老公到處拈花惹草，秀愛也與前任男友牽扯不清，另外秀愛與韓國「國民媽媽」金美淑之間的婆媳心理戰更是精彩萬分。

金美淑扮演的豪門婆婆，不只結婚前要求「驗身」，確定秀愛沒懷其他人的種，婚後也是各種刁難，甚至拿出獵槍逼下跪道歉，各種行徑讓觀眾大呼不可思議。秀愛接受韓媒訪問，提到最印象深刻的部分，就是和金美淑對戲，兩人間的糾葛是該劇看點之一。

劇中，秀愛為了生存無所不用其極，為與豪門私生子老公金康宇政治聯姻，拋棄專情忠心的男友，婚後因三番二次流產，無法生出繼承人，選擇假孕私自領養一名男嬰，把全家族的人蒙在鼓裡，她還為了扶持老公登上總統大位，出賣自家人鬥走背後捅刀的家族成員，讓觀眾看了直呼：「簡直是進擊的媳婦」、「秀愛以一人擋萬人，目前為止都沒有冷場」。

秀愛曾獲得青龍電影獎影后，這是她睽違5年回歸小螢幕的作品，她在上一部電影《上流社會》，飾演為求上位不擇手段的女人，與這次的角色相似，秀愛日前受訪表示，《工作都市》是《上流社會》演技的延續與結束，她認為劇中角色獨自承受悲傷與這社會的殘酷，讓她想為自身角色加油。《工作都市》每週四、五早上10點於LINE TV獨家播出。

▲劇中，秀愛跟金康宇夫妻倆「都在出軌」。（圖／LINE TV）
▲劇中，秀愛跟金康宇（右）夫妻倆「都在出軌」。（圖／LINE TV）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀