高雄確診今+10　感染源疑似為新光輪

高雄昨日傳出三例COVID-19確診案例，高雄市長陳其邁今（21）日下午再度召開防疫記者會，宣布高雄今日增加10例確診案例，昨日的指標個案18156這名父親與新光輪相關的就有7人確診，而就醫的耳鼻喉科則有3人確診，目前看起來為確診個案均為新光輪群聚個案的延伸，初判感染源疑似就是新光輪。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-21 16:16:07
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，經24小時強力動員，從昨天的三位確診者中匡列934位，今日除了與指標個案18156同在1月19日到診所就醫的民眾有3人確診之外，其餘7人均是新光輪群聚個案的延伸，當中案18186為交通船司機，而案18187為船上物品的供貨商，曾與指標個案18156一起上船，期間曾短暫脫下口罩飲食，至於案18211與12214則曾同時到船上，回到岸上後再傳染給同公司三人。
潘炤穎說，經連夜疫調，昨日的18155、與18157匡列對象均未感染，可看出感染指標來源應該是來自獅子山共和國的新光輪，新光輪臨時停靠中島碼頭區的期間是1月10日至19日，上一個停靠站是馬尼拉，下一個停靠則是韓國濟州島，是否確定就是感染源，目前新光輪已經離開台灣無法查證，將持續擴大框列召回民眾進行採檢。
高雄市長陳其邁表示，經中央進行病毒定序，初步判定這幾起案例都是Omicron感染，Omicron潛伏期短，從耳鼻喉科感染可看出，三名確診者看病完的隔天就確診，可見已經逐漸社區化、流感化，在臨床上難以區分，所以要料敵從寬，醫療院所需特別注意詢問呼吸道症狀，隨時通報採檢；陳其邁呼籲，曾經與確診個案足跡重疊的民眾，1月10日下午三點半至1月19日24點曾經進入中島碼頭區，以及1月19日曾經進入118、119碼頭區的民眾，無論有無症狀請儘速採檢。
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