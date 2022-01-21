遭潘孟安指對前瞻無功勞 莊瑞雄：本就不是立委個人貢獻
有媒體報導，屏東縣長潘孟安今（21）日上午出席前瞻「提升道路品質建設計畫」剪綵儀式時，當場發難怒罵在場民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱的助理，在所有媒體面前當眾把兩名助理轟下台，引發討論。莊瑞雄對此表示，身為立法委員，只會在意有沒有確實幫鄉親爭取到建設，有沒有上台剪綵不是最重要的事。地方建設有成應該是一件開心的事情，前瞻建設是總統、行政院、立法院等等共同努力的成果，不可能是一個立委個人的貢獻。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-21 16:22:51｜2022-01-21 16:24:56
莊瑞雄指出，這次「提升道路品質建設計畫」經費來源是來自前瞻計畫，當時在審查預算時，為了捍衛這筆經費，還與國民黨上演肉搏戰，以確保當時的行政院長林全能順利上台報告預算案。
莊瑞雄表示，前瞻建設的預算向來都被國民黨杯葛，所以總統跟現任行政院長蘇貞昌都非常重視，每次到屏東視察，都會一一唱名在場所有委員，並請出席鄉親給我們鼓掌，感謝所有委員在立法院捍衛預算，地方才有建設經費。前瞻建設是總統、行政院、立法院等等共同努力的成果，不可能是一個立委個人的貢獻。
莊瑞雄表示，身為立法委員，只會在意有沒有確實幫鄉親爭取到建設，有沒有上台剪綵不是最重要的事。地方建設有成應該是一件開心的事情，而且如果被指定接班人的民調真的領先，潘應該也不用發這麼大的脾氣。莊瑞雄表示未來如果他成為縣長，地方的活動絕對廣邀、不分黨派讓大家共同參與。