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高市刑大年前大掃蕩　驚見網路下注簽賭破億

▲高雄市政府警察局刑事警察大隊於農曆年前再次發動掃蕩網路簽賭，同步搜索5處組頭住處，帶回組頭共5人，查獲下注金額高達2億元。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高雄市政府警察局刑事警察大隊於農曆年前再次發動掃蕩網路簽賭，同步搜索5處組頭住處，帶回組頭共5人，查獲下注金額高達2億元。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-21 17:11:08

高雄市政府警察局刑事警察大隊於農曆年前再次發動掃蕩網路簽賭，同步搜索5處組頭住處，帶回組頭共5人，查獲下注金額高達2億元，經溯源釐清5名上游組頭，高市刑大日前發動同步搜索，除釐清之一年內下注金額總計破2.2億元外，其餘組頭也有數千萬元不等之賭資經手紀錄，其中僅一對情侶檔犯嫌就經手1.4億餘元。

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網路簽賭經常因債務糾紛而引發暴力、竊盜、槍擊等案件，更是不少犯罪集團、黑道堂口的重要經濟來源，高雄市刑警大隊為守護治安，刨根治本，故自去年起連番對網路簽賭發大規模掃蕩，連帶後續引發之連鎖成效甚鉅，首度突破80%，為縣市合併後最高！

高市刑大科技偵查隊隊長林建均表示，為淨化高雄市治安，降低網路簽賭所引發之各項治安事件，使民眾能安心過個好年，高雄市刑大自去年年底公投前所突襲式掃蕩網路簽賭之組頭，經數位鑑識、金流分析、科技偵查後，溯源釐清5名上游組頭，調派刑大逾50名刑事人員、30名科技偵查人員，於元月19日發動同步搜索已釐情相關案情。

▲高市警察局刑大與科偵隊日前同步搜索5處組頭住處查扣案證物包括簽賭網站用電腦5部、手機6支、點鈔機1台、帳冊4本、存摺4本。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市刑大日前同步搜索5處組頭住處查扣案證物包括簽賭網站用電腦5部、手機6支、點鈔機1台、帳冊4本、存摺4本。（圖／記者郭凱杰翻攝）
經統計(110)年高雄街頭暴力妨害秩序案件共152件，相較109年的278件，足足減少了126件，減少45.3%。；暴力犯罪：110年發生50件，較109年減少26件，減少34%，所有發生案件均全數偵破；竊盜犯罪：110年發生3,731件，較109年減少341件，破獲率提高0.3%。槍擊案件：110年發生6件，與109年相較減少7件，減少54%，發生數在六都中位居次低（六都第二低），且所有槍擊案均全數偵破。

治安的好壞取決於居住在在地市民最真實的感受，治安民調度，110年上半年本市治安滿意度(80.38%)較上期109年下半年(75.96%)增加4.42%，首度突破80%，為縣市合併後最高！高雄市警方將持續針對各項犯罪加強查緝，給高雄市居民一個安全、滿意的年節連假。

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