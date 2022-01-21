高市刑大年前大掃蕩　驚見網路下注簽賭破億

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高市刑大科技偵查隊隊長林建均表示，為淨化高雄市治安，降低網路簽賭所引發之各項治安事件，使民眾能安心過個好年，高雄市刑大自去年年底公投前所突襲式掃蕩網路簽賭之組頭，經數位鑑識、金流分析、科技偵查後，溯源釐清5名上游組頭，調派刑大逾50名刑事人員、30名科技偵查人員，於元月19日發動同步搜索已釐情相關案情。
經統計(110)年高雄街頭暴力妨害秩序案件共152件，相較109年的278件，足足減少了126件，減少45.3%。；暴力犯罪：110年發生50件，較109年減少26件，減少34%，所有發生案件均全數偵破；竊盜犯罪：110年發生3,731件，較109年減少341件，破獲率提高0.3%。槍擊案件：110年發生6件，與109年相較減少7件，減少54%，發生數在六都中位居次低（六都第二低），且所有槍擊案均全數偵破。
治安的好壞取決於居住在在地市民最真實的感受，治安民調度，110年上半年本市治安滿意度(80.38%)較上期109年下半年(75.96%)增加4.42%，首度突破80%，為縣市合併後最高！高雄市警方將持續針對各項犯罪加強查緝，給高雄市居民一個安全、滿意的年節連假。