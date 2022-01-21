設快篩站進行PCR篩檢！高雄榮民醫院進駐高雄港34號碼頭
台灣港務公司高雄港務分公司於21日，針對高雄市鳳山區COVID-19家庭群聚，案18156(CT值11.5)，提出說明高雄港區防疫作業情形。
記者黃守作／高雄報導
2022-01-21 21:00:00
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，中央流行疫情指揮中心，曾說有關案18156(CT值11.5)本身工作與高雄港相關，高雄市長陳其邁也隨即召開高雄市政府會後記者會進行說明，表示該案於1月15日症狀就醫，現衛生機關匡列相關人員進行必要採檢，隨即由高雄榮民總醫院進駐高雄港34號碼頭，設置快篩站進行擴大PCR篩檢作業，目前進行相關疫調及足跡調查。
王錦榮指出，港區作業均依港埠防疫作業指引，平時港務公司針對所屬範圍進行定期清消作業，要求從業人員不得與具風險船舶之船員接觸，如有登船作業需求者，應依交通部航港局訂定之登船作業規定限定業別，並依作業特性穿戴相關防護裝備，而航港局及港務公司均會不定期派員到現場稽查。
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