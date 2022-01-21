車停路邊被坦克撞爛 車主買咖啡回來臉綠：人生成就達成
真的傻眼了！宜蘭縣三星鄉於17日發生一起罕見的陸軍坦克擦撞老百姓轎車事故，一部M60A3戰車在執行演訓任務期間不慎撞到停在路旁的自小客車，車主買咖啡回來看到自己愛車遭坦克「無情輾壓」，不禁傻眼直呼「肇責怎麼算？」更自嘲「人生成就達成」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 16:30:50
據了解，當時M60A3戰車正在執行演訓任務，於狹窄巷道間倒車，雖然車前有人員指揮，但坦克車身龐大、轉向不易，路旁停放的黑色轎車又稍微超出白線，結果一個不慎坦克就擦撞到黑色轎車，造成轎車後保險桿和尾燈破損。
受害車主則在臉書上發文表示，「買個咖啡出來，車子就被坦克車撞了，不過我有超出白線一點不知肇責怎麼算？」接著又自嘲「人生成就達成，車子被坦克撞」，並透露已經把車子送廠維修。
警方表示，坦克戰車駕駛並無酒精反應，肇事責任與事故原因仍有待進一步釐清。而陸軍第六軍團指揮部則表示，蘭陽地區指揮部一輛M60A3戰車，17日下午執行任務期間，行經宜蘭縣三星鄉，不慎擦撞路邊停放民車，無人員受傷，全案由宜蘭縣警察局鑑處中，將全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜。另外也將持續要求所屬單位強化行車安全教育及防衛駕駛觀念，確保行動安全。（編輯：倪浩軒）