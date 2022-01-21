ØZI自白情慾流動 Keanna又被撩暈「真壞我喜歡」
饒舌小天王ØZI被謝和弦前妻Keanna自爆舊情，煽情貼文及生日刺青引起軒然大波，不過男方困擾至極，面對Keanna頻頻要他出來面對，沉默7天以新歌《侵略性的浪漫》唱出心裡話，對此，Keanna立刻回應，短短9字極盡曖昧。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-21 16:34:33｜2022-01-21 16:49:21
ØZI今（21日）凌晨無預警發布單曲《侵略性的浪漫》，「久等了！我想用我最熟悉的方式來表達感覺...」歌詞中寫道「我就是壞，有一點花，That’s how I am，這不是一天兩天，說話很曖昧，常常被誤會，就是個天生的playboy」、「也許就是因為這樣，找不到真愛」、「一切就像惡性循環，Can’t find a good one，好好談一場戀愛」。
自白式的歌詞還寫著「也許這讓我墮落，又也許這使我犯錯，但也沒什麼好說，因為我知道，I’m just bad，You love it，這種侵略性的浪漫，You want it」、「不太會處理感情，不太走心，卻太容易卸心防讓人靠近，I don’t really catch feelings，這是個安全感的問題」。
最後ØZI以念白作結：「我覺得也許這正是我需要的，好好找一個人，開始把我所有的浪漫都給她...Is there anybody out there?」Keanna聽完後，在IG限時動態轉發網友留言「謝謝Keanna讓我有新歌可以聽」，並配上：「不客氣，詞真壞，我喜歡！」（編輯：楊穎軒）