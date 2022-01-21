高雄2天增13例確診 陳其邁宣布取消台灣燈會點燈儀式
高雄疫情持續擴大！高雄市衛生局持續擴大匡列採檢，其中今(21)日出現10人染疫；高雄市長陳其邁在疫情記者會上宣布，除將採防疫措施二級加強版，取消2月1日的點燈儀式，所有作品在1日至6日採作品不關燈、活動不集會的方式舉行外，並自明（22）日起，社區疫苗站民眾採取預約辦理，不接受隨到隨打。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-21 20:05:30
高雄市今天暴增10例病例，陳其邁初判此波疫情為新光輪造成的群聚感染，潛伏期到發病時間很短，而且案18156打兩劑疫苗還是染疫，傳染力很強，因此他宣布34、118號碼將設篩檢站，針對2至3萬人擴大採檢，以及「1223採檢策略」，市場、觀光景點與公共運輸系統都要加強防疫，選手要出示施打兩劑疫苗小黃卡或3天內PCR檢測陰性證明。
此外，針對碼頭人員發布訊息通知，另在鳳山、前鎮、旗津、小港65家診所提供免費快篩，詳細名單可上網站查詢，要遵守「1223採檢策略」。
陳其邁宣布加強版防疫措施，市場、觀光景點、公園、文化場域、公共運輸系統等地都要遵守防疫規定，經過醫療院所公車加強清消，捷運高雄站與左營車站增設紅外線體溫監測，運動賽事則取消開幕儀式，選手要出示施兩劑疫苗小黃卡或3天內PCR檢測陰性證明。
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