今日最聚焦／台積電創高回測難操作？是否抱股過年看這裡

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謝晨彥說，再以財務面來看，台積電毛利率相當好，且資本支出再創新高，也難怪許多外資看台積電目標價到700元，甚至四位數1000元，其實很有道理。當然，回到短線上來看，牽扯到技術面、投資意願，我們可以看到法說會前其實已經漲了一波，再加上19日台指期結算，股價下探的態勢，確實有點利多出盡的味道。
但謝晨彥強調，以中長期來看台積電，絕對有能力、有實力挑戰四位數來到千元以上，如果口袋夠深可以逢低買進期待長期的價值，小資族買零股或半導體ETF或基金都很好，但他強調股價當然不可能是一個禮拜、一個月就反彈上千，需要可能一年到兩年甚至三年的時間。
這波台積電股價下探，謝晨彥說確實是因為許多投資人先前被套牢，前段有漲上來後就選擇先調節，轉做中小型股票，如此一來也影響到短期的動能。而他不建議玩短線的要急著現在去搶便宜，因為台股現況比較不明朗，或許可等到農曆年回來，國際間的不確定因素消除後再行操作。
至於要不要抱股過年，謝晨彥表示不是一個答案，就可以回答全部。假如投資人是做資產配置的，譬如買的是高股息的ETF，其實抱著是沒有差的，因為你本來就是要去享受長期的股利發放，無須跟大家討論要不要抱股過年。
另外，若投資人屬於比較投機的波段操作，通常選擇成長性比較高、本益比相對比較大的中小型的股票，那這些股票其實很明顯可以看到最近資金一直在撤退，那麼投資人也不要留戀，可以考慮獲利了結、不需抱股過年，因為像這種股票相對活潑，過完年回來，其實都還有機會再撿便宜！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。