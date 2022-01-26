今日來講股／不虎虎生風？分析師：小心「唬爛」波動大

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另外，謝晨彥也說要留意中東地區的戰事，包括沙烏地阿拉伯跟葉門，還有俄羅斯、烏克蘭與土耳其之間，近來發生油管附近有不明原因的爆炸，這些都會推升油價的上漲，地緣政治風險可能也會變成一個黑天鵝。
當然，隨之而來的疫情發展如何，也是關注的重點之一，因為疫情、缺工也關係到塞港問題與供應鏈短缺。而就謝晨彥觀察，從產業面的消息來看，得知其實有許多中小企業已經快受不了，因為前一波最上游原料商做了很多次漲價，不少企業都在壓抑、硬扛，如今真的受不了，可能要轉嫁給下游，而這一漲可能一口氣調漲10%以上，因此他預估上半年陸陸續續中小型企業會有很多狀況發生。
再加上今年物價上漲、最低薪資上調，員工們都希望企業主能夠加薪，對企業主而言簡直是雙重成本上升，中小企業苦不堪言。因此謝晨彥預估，虎年股市投資可能不是一帆風順，像去年一樣，買進就一直hold、hold到年底，賺了爽歪歪的一年。
綜合以上的原因，謝晨彥認為，虎年股市可能不是虎虎生風，反倒要小心「唬爛」的波動發生，因此在投資上得注意資產配置，第一個，當然半導體產業有機會，但不建議隨便出手，近來美國科技股修正當中，或許可以考慮從中找買點。
再來，因為能源價格上漲，第二個可以留意跟能源相關的類股，預估今年應該都會有所表現，像塑化族群不只受惠油價，他股利發放也相對比較高，等於可以抗通膨的概念。另外，在升息的趨勢之下，金融類股的股票也可以去配置。謝晨彥提醒，比較要注意的是，別追一些莫名其妙的強勢股，就是可能該公司沒有獲利，做什麼大家搞不太清楚，只覺得有搭到題材就有一波漲勢，這種類型的股票去年可能還可以玩得起來，但今年這部分要特別小心，可能都會被照妖鏡照到現出原形。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。