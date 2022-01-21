與病毒共存？專家曝「三大條件」坦言：現在還不具備

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今行政院長蘇貞昌也提到，目前台灣對相關確診者都有跡可循，中央會努力清零，但也不排除未來與病毒共存，現在疫情都還在可控範圍內，呼籲民眾要盡量打疫苗。
「我認為我們未來一定要走到這條路，但目前我們不具備與病毒共存的條件」，洪子仁坦言，雖然民眾應該要有與病毒共存的心態，但現今國內外疫情嚴峻，還不是放寬防疫措施的時候。
洪子仁進一步指出，若現在就放任防疫，社區恐怕會爆發指數型病例增加，對尚未接種疫苗的族群威脅仍大，不過因為相較去年五月，民眾多已接種疫苗，因此也不用提升警戒禁止內用。
洪子仁認為，若要與病毒共存有三大條件，包含疫苗覆蓋率需提高、維持適當NPIs（非藥物介入措施）如持續戴口罩、要有效果好的抗病毒藥物，當三個條件都成立時，才能逐步鬆綁邊境檢疫與國內防疫措施。
洪子仁提到，根據美國CDC資料，沒有打疫苗者住院比率為10萬分之67，但有打疫苗者住院比例約為10萬分之3.9，相差了17倍，發生重症等風險更提升了20倍。
「我們要慢慢學習與病毒共存」，洪子仁說明，在未來學習與病毒共存的過程中，民眾要對病毒風險有正確認知，像是政府不必強制禁止內用，但民眾聚餐前要先思考自己有無接種疫苗、評估染疫風險，仍要提高警覺，不過若是染疫也不必恐慌，因為Omicron死亡率較低，且接種疫苗後可預防重症、死亡。
對於何時能走向與病毒共存，洪子仁推測，現在Omicron在家戶、職場、餐廳等穿透率都很高，但若是醫療量能可以負擔下，有增加零星個案是可以被接受的，最快在三、四月時，就可從邊境檢疫逐漸縮短隔離時間，屆時勢必還是會增加零星確診個案，但關鍵在「醫療量能」能負擔的情形下，就可以漸漸鬆綁。
至於近期有研究指出感染Omicron會出現「腦霧」症狀，可能會影響工作與日常生活，洪子仁解釋，研究是英國觀測確診者發現有此症狀，但目前台灣確診者皆無此現象，還待更多案例、論文與科學證據支持。
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