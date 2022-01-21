「花在彰化」樂遊農園趣 春節連假親子走春首選

迎新春，彰化縣政府將於2月1日大年初一起，在彰化溪州公園舉辦「花在彰化」系列活動，一直熱鬧到大年13落幕。縣長王惠美今日客串「導覽」，大力推荐以「樂遊農園」為主題的系列活動，包括園藝資材展、草皮野餐日及農業輕旅行三大體驗活動，最適合親子同遊，她歡迎全台遊客春節長達9天連假，「花在彰化」是外出賞花走春首選。





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王縣長介紹園區內規劃的各主題區塊，包括有瓜果廊道、稻草人裝置藝術、特色創意花卉造景等，逼真營造農村景觀，要讓民眾趁著年假，輕鬆自在享受田園樂，體驗不一樣的年節樂活氛圍。





▲彰化縣虎年新春登場的小提燈超級萌，「2022花在彰化」也拿得到！(圖／記者金武鳳攝，2022.1.21)

園區裡同時搭配休閒園藝資材展、休閒農業展、休閒花藝展、彰化優鮮農產展及各式充滿歡樂的展演活動，王縣長掛保證，親子進園後，鐵定樂在其中捨不得離開。此外，今年首度規劃親子野餐日與農業輕旅行，歡迎帶著孩子們共同體驗農村生活，享受親子時光與慢活樂趣。





王縣長巧扮導覽，詳細介紹以「樂遊農園」為主題的系列活動。王縣長說，歡樂不忘防疫，民眾採實聯制進入溪州公園後，首先可至園藝資材展參觀，彰化最厲害的園藝職人都在這一區，可說園藝變綠金，展售許多彰化在地特色植栽，加工花草精品，周邊資材等，方便民眾取經後，返家打造花草庭院小天地。





▲大年初一起，彰化縣府舉辦「花在彰化」樂遊農園趣系列活動，縣長今日公開歡迎全台遊客，春節連假親子遊彰化體驗農園樂是首選。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.21)

至於首次於花海綠園中舉辦的草皮野餐日，訂於2月5日(六)14:00-17:00展開，前100組家庭線上報名成功後，可獲得價值超過千元好禮，包含：野餐墊、野餐籃、彰化優鮮農特產、超萌盆栽等，還有神秘嘉賓帶來驚喜搶答好禮！親子可以邊野餐一邊欣賞YOYO哥哥姐姐歡樂唱跳，並在「2022花在彰化」留下全家歡樂回憶！





王縣長說，彰化有休閒農場串連全縣，每座各有特色、玩法及特產，要體驗農家樂彰化是首選！今年特別推出3項輕旅行，半日遊的行程充滿驚喜體驗。總計6梯次的休閒農園體驗都由農場主人親自接待。每梯次開放40人，額滿為限。





此外，彰化縣虎年新春登場的小提燈超級萌，「2022花在彰化」也拿得到！只要在大年初一到初六蒞臨活動現場，上午10點及下午4點在溪州公園大會服務台開放領取，手刀要快喔！









