古井童屍32年懸案大白！狠父對兒下毒手 過追訴期不起訴
新竹地檢署今（21）日宣佈偵破一起32年前的古井童屍案，此案已成懸案多年，但於2020年重啟調查後，終於追出真相，原來就是男童的父親將男童丟進井內棄屍，不過此案早已超過追訴期，因此檢方只能做出不起訴處份，但還原事實至少算是給了死者一些安慰。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 17:10:22
回顧這起案件，於1989年12月3日，新竹市埔頂路一處加蓋古井內，驚傳發現一具10來歲的男童屍體，男童屍身全裸且右腳踝綁著一對分別有4公斤重的啞鈴，明顯有他殺嫌疑。
當時檢方相驗結果，認為男童頸部有勒痕，研判是勒頸窒息而死後，再被置於古井底棄屍。但當時一直沒人認屍，男童只能以無名屍處理，警方苦無其他線索，全案遂成了懸案。
而新竹地檢署重啟調查後，發現2010年3月，曾有男子前往埔頂派出所報案，供稱自己哥哥於酒後吐露，將兒子殺死棄置於古井。不過當時報案者的哥哥人在中國大陸，警方無法聯絡到人，於是報案紀錄就淹沒於卷宗之中，直到10年後才又引起檢方注意。
去年報案者哥哥返回台灣，警方約談到案說明，事隔多年後終於突破心防，男子坦承因為自己兒子智能不足，當時夫妻倆都在外工作，於是便將兒子用鍊子鍊在家中，不料回家時發現兒子已窒息身亡，遂將兒子綁上啞鈴後丟進井底棄屍。
檢方表示，根據男子供詞已涉及過失致死、遺棄屍體等罪嫌，但因為皆已超過追訴期限，故給予不起訴處分，不過高懸32年的古井童屍案終於宣告偵結。（編輯：倪浩軒）