T1／週末背靠背賽事　考驗中信特攻續航力

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新北中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）上週連2戰各奪33分的超狂演出，帶動起團隊攻勢，全隊火力大爆發，兩戰平均得分暴漲到114.5分，一掃先前全聯盟墊底的低迷進攻，打出肯拼、敢打的球風，「黑豹」阿巴西也在上週對臺南台鋼獵鷹拿下本土新高31分，同樣是二連勝的大功臣。
至於桃園雲豹雖正處五連敗低潮，但上週日對戰臺中葳格太陽打出久違氣勢，差點逆轉奪勝，雙洋將威廉斯（Troy Williams）和吉倫（John Gillon）領軍帶頭衝，本土射手杜譽城也重拾手感，對雲豹而言都是令人振奮的利多消息。
此次交手將是兩隊第三度正面交鋒，先前2次對戰，特攻順利收下勝利，而阿巴西更成為雲豹無解難題，對戰成績平均來到25分、11.5籃板，帶給雲豹重傷害，但隨著威廉斯和吉倫加入火線，雲豹或許有機會扭轉頹勢，杜譽城的表現，更可望扮演關鍵的X因子，能否延續上週11記三分球的火熱狀態備受關注。
週日（23日）17：30 臺中葳格太陽VS新北中信特攻
臺中葳格太陽本季走勢有如雲霄飛車，開季先是經歷二連敗後強力反彈，回到主場風光拿下二連勝，包括送給聯盟龍頭高雄全家海神本季至今唯一敗仗，但隨後卻又突陷低潮，苦吞三連敗，直到近2戰對上桃園雲豹，才順利止敗拿下二連勝，目前4勝5敗戰績第4。
上次斬斷太陽二連勝的兇手就是新北中信特攻，當時太陽在主場迎戰特攻，全場內線失守，狂丟40分，還被「幻神」洋將馬龍（Marlon Johnson）攻下23分、12籃板、5助攻，以85比95吞敗，如今太陽又帶著二連勝挑戰特攻，能否一雪前恥力保連勝氣勢，大家都在等著看。
洋將恐成決勝關鍵，太陽近期鬧洋將荒，吉（Alonzo Gee）因祖母染疫又罹癌緊急返美，萊特（Julian Wright）上週又因右大腿拉傷缺陣，外援僅靠洋將桑尼和亞洲外援何喬登（Jordan Heading）撐場，幸好萊特本週可望傷癒歸隊，稍解洋將人手短缺問題，而何喬登上週才寫下單場8記三分球聯盟紀錄，狀態正夯，也讓太陽更添拼勝本錢。