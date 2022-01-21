「鳳梨釋迦」竟不是鳳梨親戚？專家揭秘真相 網一片笑翻
去年9月底，中國大陸無預警暫停台灣鳳梨釋迦進口，導致台灣農民面臨外銷困境，農委會結合公股行號希望透過擴大內銷幫助農民，各大通路業者也都跳出來，紛紛力推鳳梨釋迦，台灣民眾對鳳梨釋迦比較陌生，因為過去釋迦內銷都以大目釋迦為主，鳳梨釋迦則是主打外銷出口，《NOWnews今日新聞》也特別跟隨全聯福利中心的腳步直擊鳳梨釋迦產地，發現其實鳳梨釋迦的名字由來，並不是跟鳳黎有直接的改良關係。
記者劉雅文／台東報導
2022-01-21 18:09:16｜2022-01-21 18:16:47
在台東種植釋迦多年的小農黃鴻典，就特別分享了鳳梨釋迦的由來，原來是當初引進這款釋迦品種的時候，因為吃起來的味道不像大目釋迦口感偏甜，果實帶有酸甜口感，以及酷似鳳梨的香氣，所以被取名為鳳荔釋迦，專家還說，其實鳳梨釋迦真正的學名叫做「刺番荔枝」，因為長得很像長刺的荔枝。
台灣其實是全世界釋迦最大產量的輸出國，現在正值鳳梨釋迦產季，專業農友採用友善農法、生態循環的方式種植，不使用人工化學肥料增甜劑，加上台東得天獨厚的縱谷氣候環境，造就無可取代的口感甜度，果實飽滿，籽粒少，切開可見如牛奶般細緻滑嫩的果肉，還帶有淡淡鳳梨香氣。
台東總計釋迦栽種面積高達有5000多公頃，其中約有2700~2800公頃為鳳梨釋迦，但過去95%都以外銷中國大陸為主，內銷僅佔了5%，過去在鳳梨釋迦數量較為稀少的時候，外銷出口單價可以賣到一顆500多元，近年則是大約落在200~300多元左右，是個產值很高的水果，現在國內內銷的通路端，售價則是大約一顆80元左右。
本土超市龍頭全聯，為了力挺農友，也推出1/22、1/29週六限定，全台門市推出鳳梨釋迦品項買一送一（數量有限，送完為止），其中包含雪糕、鮮果盒等相關商品，也從今（21）天起推出「喜樂氏鳳梨釋迦雪糕」，希望透過多元方式力挺釋迦農。