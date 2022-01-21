拍《華燈》掃怨氣　林心如「要不看好我的人後悔」

由方念華主持的《TVBS看板人物》日前邀請《華燈初上》的製作人兼女主角林心如，暢談擔任製作人的心路歷程。這部斥資2.5億元、由國際平台買下全球獨播權的台劇躍上國際舞台，受到極大關注。被問到拍攝過程哪個部分最有壓力？林心如像是開玩笑卻又正經八百地說，拍攝時期最煩惱的事情，就是調度眾多藝人好友們準備的探班餐車，「啊，這禮拜都滿了唷，你要改下周嗎？還是你中午送來？或是改送下午茶？」方念華聽了笑著說：「妳連戲外都是蘿絲媽媽。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-21 18:30:00
林心如表示，製作人就是扮演投資方、導演、編劇及演員間的溝通橋樑，她在製作前期常常挑燈夜戰核算數字，要掌控預算與創作之間的平衡。聽起來壓力真的不小，怎知林心如卻笑著說：「比起看女兒乖乖的學校寄給我的英文email，我還寧可編預算，因為一直看英文比較累啦。」
回憶拍攝初期就遇到新冠疫情，林心如坦言：「當時真的很擔心，因為所有演員都敲定了，大家時間都把時間留下來了，如果不能如期拍攝，損失會很大。」此外，一邊趕拍的同時，林心如還在念碩士專班，不難想像每天都在跟時間賽跑，壓力肯定不小，然而林心如卻輕描淡寫地說：「我一直很努力，從沒有想過要放棄，因為我要讓不看好我的人後悔。」
這種不服輸的個性，讓導演連奕琦印象深刻。連奕琦回憶有一場戲，林心如的台詞有一頁半這麼多，她不但一字不漏地背完全部的台詞，同時還得把戲演好，「如果好好念書，她應該是讀台大的吧。」