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大贏美國！民眾信任度中國奪冠　外媒：拿橘子跟蘋果比

▲愛德曼全球信任度調查最新報告顯示，中國民眾對政府的信任度全球最高。（圖／美聯社／達志影像）
▲愛德曼全球信任度調查最新報告顯示，中國民眾對政府的信任度全球最高。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-21 17:54:19

新冠肺炎大流行肆虐全球，各國在疫情衝擊之下，人民健康受到威脅，經濟跟著衰退，導致不少民眾越來越不相信政府。不過有調查報告顯示，言論自由和嚴控言論的國家，對各自政府的的信任度有差，其中中國民眾對本國政府信任度則達到10年來新高，但像是美國等民主制體的國家，民眾的信任度都有所下降。

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愛德曼國際公關公司發布愛德曼全球信任度調查最新報告（Edelman Trust Barometer），這份報告是在去年11月對28個國家的3萬6000名受訪者針對他們對國家政府、企業、非政府組織、媒體等四大社會部門的信任進行調查。

報告顯示，在28個國家當中，中國公眾信任指數為83，比去年高出11點，位居本次調查中的各國榜首，隨後是阿拉伯聯合大公國以及印尼。民眾信任度下滑幅度最多的是德國，其次是澳洲、荷蘭、韓國和美國。在民眾對政府信任度的評分中，中國政府的信任度達到91%，阿拉伯聯合大公國為87%，新加坡為74%，德國為47%，美國為39%，俄羅斯為37%，日本為36%。

愛德曼國際公關公司全球總裁愛德曼（Richard Edelman）表示，人們對資本主義、政治領導層和媒體的幻滅感與日俱增，擔心「我們對『民主』的信任真的在崩潰」。

愛德曼指出，中國人民對於他們的制度高度信任，相比之下美國和美國人民對他們的制度信任度極低，「這是我們從未見過的兩國之間的最大差別」。

根據中國網媒《觀察者網》指出，中國政府在2017年、2018年都在此調查中拿到最高信任度，今年的91%為十年來最高。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國政府在2017年、2018年都在此調查中拿到最高信任度。（圖／美聯社／達志影像）
對此，原美國律師協會法治專案中國主任虞平表示，這讓他想起哈佛大學阿什中心在2020年發布的報告，顯示中國民眾對於中國政府滿意度達到93%。曾在中國進行過民調的虞平指出，必須要有中國政府批准，並在監視之下，才能在中國做民調。「而這項民調對這些東西都不交代，你怎麼能說（美中兩國）這是可比性很高的呢？」

紐約城市大學政治學教授夏明則表示，「這有點橘子跟蘋果筆，他們是不同類的。其中一個最根本的區別就在於民主國家與威權國家本質上的不同，威權體制國家只有一個政黨、沒有競選，，政府有意識地培養社會對國家的高度依賴性，「這才是根本的差異」。

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