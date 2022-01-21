大贏美國！民眾信任度中國奪冠　外媒：拿橘子跟蘋果比

我是廣告 請繼續往下閱讀
報告顯示，在28個國家當中，中國公眾信任指數為83，比去年高出11點，位居本次調查中的各國榜首，隨後是阿拉伯聯合大公國以及印尼。民眾信任度下滑幅度最多的是德國，其次是澳洲、荷蘭、韓國和美國。在民眾對政府信任度的評分中，中國政府的信任度達到91%，阿拉伯聯合大公國為87%，新加坡為74%，德國為47%，美國為39%，俄羅斯為37%，日本為36%。
愛德曼國際公關公司全球總裁愛德曼（Richard Edelman）表示，人們對資本主義、政治領導層和媒體的幻滅感與日俱增，擔心「我們對『民主』的信任真的在崩潰」。
愛德曼指出，中國人民對於他們的制度高度信任，相比之下美國和美國人民對他們的制度信任度極低，「這是我們從未見過的兩國之間的最大差別」。
根據中國網媒《觀察者網》指出，中國政府在2017年、2018年都在此調查中拿到最高信任度，今年的91%為十年來最高。
對此，原美國律師協會法治專案中國主任虞平表示，這讓他想起哈佛大學阿什中心在2020年發布的報告，顯示中國民眾對於中國政府滿意度達到93%。曾在中國進行過民調的虞平指出，必須要有中國政府批准，並在監視之下，才能在中國做民調。「而這項民調對這些東西都不交代，你怎麼能說（美中兩國）這是可比性很高的呢？」
紐約城市大學政治學教授夏明則表示，「這有點橘子跟蘋果筆，他們是不同類的。其中一個最根本的區別就在於民主國家與威權國家本質上的不同，威權體制國家只有一個政黨、沒有競選，，政府有意識地培養社會對國家的高度依賴性，「這才是根本的差異」。