押滿了！太魯閣號李義祥60萬交保配電子監控 可返家過年
台鐵408次太魯閣死傷事故，涉嫌肇事的工地主任李義祥、外籍移工華文好，因羈押已滿9個月期限，檢方聲請將2人具保、限制出境出海，同時施以電子監控。花蓮地院今（21）日下午裁定，李義祥以60萬元交保、華文好責付辯護人，2人均境管與限制住居，並接受適當科技監控設備8個月。
記者潘千詩／綜合報導
2022-01-21 18:05:51｜2022-01-21 18:10:41
台鐵邊坡維護得標商東新營造「轉包」的小包商李義祥，去（2021）年清明連假台鐵禁止施工期間，涉於4月2日上午違規將大貨車開進工地內，因該輛大貨車有故障、熄火卡住邊坡處，李義祥叫華文好將挖掘機開進工地，嘗試將大貨車拖離，未料卻導致大貨車滾落軌道，1分鐘後，408次太魯閣號在和仁隧道往清水隧道中間，撞上大貨車出軌，釀49死、逾200傷。
檢方火速依過失致死、肇事逃逸等罪起訴李義祥、華文好，並求處最重刑，全案移審法院後，花蓮地院審酌，2人涉犯過失致死等罪之犯罪嫌疑重大，且均有逃亡風險，去年4月21日裁定羈押，7月21日、9月21日各延長羈押2個月。
10月22日花蓮地院裁定交保，25日李義祥交保返家，檢方26日抗告，花蓮高分院28日撤銷交保裁定，29日地院重開庭，最後裁定繼續羈押。依據《刑事訴訟法》，該項罪名首次羈押3個月，後可聲請3次延押各2個月，總計羈押9個月。自11月底裁定羈押至今期滿，花蓮地院開羈押庭後，裁定交保。