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法務部3司長異動　張斗輝調升最高檢主任續代常次

▲法務部次長張斗輝調升最高檢察署主任檢察官，並續代次長職到5月。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
▲法務部次長張斗輝調升最高檢察署主任檢察官，並續代次長職到5月。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-21 18:35:04

法務部高層人事有調整，規劃法制司長毛有增與保護司長黃玉垣職位互調，高檢署主任王文德接綜合規劃司長，原綜規司長林麗瑩調升高檢署主任並借調最高檢察署訴訟組辦事。至於借調行政職滿6年的法務部常務次長張斗輝，將調升最高檢察署主任，但仍續代次長職到5月，預定於過年前完成報到、交接

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法務部常務次長張斗輝，因即將屆齡65歲，依規定於屆齡3個月前需回任檢察系統，故將調升為最高檢察署主任檢察官，惟考量檢察總長任期即將於5月屆滿，屆時將有一波檢察首長的職務調整，故特委由張斗輝繼續代理至5月，再配合一併調動相關人事。

綜合規劃司長林麗瑩，負責司改國是會議決議事項之業務推動，績效卓著，故調升台灣高等檢察署主任檢察官，並考量其在法務部負責司改業務，對於司法實務充分瞭解，也多次代表法務部參加釋憲會議，本身是留德法學博士候選人，學養俱優，具有完備憲法涵養及專業論述能力，故將借重其豐富之學經歷，以新職調最高檢察署訴訟組辦事，將來協助擔綱憲法訴訟蒞庭的重責大任。

綜合規劃司長一職，將由台高檢署主任檢察官王文德接任，其曾擔任綜合規劃司副司長，熟稔該司業務，將能無縫接軌，繼續推動該司業務順利進行。

保護司長黃玉垣，擔任保護司長積極任事，協助推動犯罪被害人保護法修法、落實司法保護專業化等政策，有很好成效，而其具有極佳外語能力，過去曾擔任法制司副司長，當時參與完成兩公約第一次國家報告，深獲外界肯定。有鑑於今年即將辦理至關國家國際形象、全球聲譽之兩公約第三次國家報告國際審查等事宜，為借重其成功辦理初次國家報告的相關經驗，將調任為法制司長，以其無比之行動力帶領同仁籌辦第三次國家報告。

法制司長毛有增，擔任司長期間做事沈穩，態度嚴謹，穩健推動法制司業務，成為法務部最佳法制幕僚，提供法務部所屬各單位（機關）法制建議，提升公務品質不遺餘力。為增加其歷練不同職位之機會，以培養檢察領導人才，將調任保護司長，借用其嚴謹、踏實之工作態度及過去擔任檢察長之資歷，讓司法保護之工作與檢察業務更加緊密及精進，繼續發揮柔性司法之功能。

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