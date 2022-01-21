法務部3司長異動　張斗輝調升最高檢主任續代常次

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綜合規劃司長林麗瑩，負責司改國是會議決議事項之業務推動，績效卓著，故調升台灣高等檢察署主任檢察官，並考量其在法務部負責司改業務，對於司法實務充分瞭解，也多次代表法務部參加釋憲會議，本身是留德法學博士候選人，學養俱優，具有完備憲法涵養及專業論述能力，故將借重其豐富之學經歷，以新職調最高檢察署訴訟組辦事，將來協助擔綱憲法訴訟蒞庭的重責大任。
綜合規劃司長一職，將由台高檢署主任檢察官王文德接任，其曾擔任綜合規劃司副司長，熟稔該司業務，將能無縫接軌，繼續推動該司業務順利進行。
保護司長黃玉垣，擔任保護司長積極任事，協助推動犯罪被害人保護法修法、落實司法保護專業化等政策，有很好成效，而其具有極佳外語能力，過去曾擔任法制司副司長，當時參與完成兩公約第一次國家報告，深獲外界肯定。有鑑於今年即將辦理至關國家國際形象、全球聲譽之兩公約第三次國家報告國際審查等事宜，為借重其成功辦理初次國家報告的相關經驗，將調任為法制司長，以其無比之行動力帶領同仁籌辦第三次國家報告。
法制司長毛有增，擔任司長期間做事沈穩，態度嚴謹，穩健推動法制司業務，成為法務部最佳法制幕僚，提供法務部所屬各單位（機關）法制建議，提升公務品質不遺餘力。為增加其歷練不同職位之機會，以培養檢察領導人才，將調任保護司長，借用其嚴謹、踏實之工作態度及過去擔任檢察長之資歷，讓司法保護之工作與檢察業務更加緊密及精進，繼續發揮柔性司法之功能。