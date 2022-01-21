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陳建仁：不要害怕與病毒共存！追求「零確診」已不切實際

▲台灣前副總統陳建仁今（21）日在臉書發文向民眾喊話，「不要害怕與病毒共存」。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲台灣前副總統陳建仁今（21）日在臉書發文向民眾喊話，「不要害怕與病毒共存」。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-01-21 18:56:54｜2022-01-21 19:02:37

中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布新增23例本土確診個案，創下今年新高，疫情更是燒進高雄和台北。社區染疫風險升溫，對此，前副總統陳建仁在臉書發文向民眾喊話，「不要害怕與病毒共存！」直言追求「零確診」已經不切實際，應該加緊提升疫苗完全接種覆蓋率。

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陳建仁表示，「在漫長的人類與傳染病抗爭的歷史上，人類只撲滅了天花病毒，而與所有的其他傳染病原體共存了數千年。人類不斷發明天然藥物、小分子藥物、抗生素、抗病毒藥物、疫苗來對抗病原體，病原體也不斷藉著突變、演化、抗藥性、疫苗逃避性、跨宿主傳染性來尋找自己生命的出路。」

陳建仁進一步說明，自己早在2020年2月10日便曾指出，冠狀病毒可能漸漸演變成為流感一樣的病毒，換句話說，它可能成為持續存在、週期循環的傳染病。而如今的發展果然也應證了當初的看法，Omicron傳染很快但重症很少，「傳染力越來越強、毒力越來越弱」。

▲各國COVID-19七天滾動平均致死率。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲各國COVID-19七天滾動平均致死率。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
陳建仁強調，現在我們已經有了「快篩、疫苗、口服抗病毒藥物」等防疫3寶，零確診是當初疫苗與抗病毒藥物尚未上市以前的目標，如今曾經被感染過或是打過兩劑疫苗的民眾，都會產生保護力，英國、新加坡等國家已經採行「與病毒共存」的防疫新對策。

▲各國COVID-19疫苗接種覆蓋率。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲各國COVID-19疫苗接種覆蓋率。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
陳建仁最後表示，「COVID-19已演變出傳染力高而輕症或無症狀佔多數的新變異株，人類很難完全撲滅它，COVID-19很可能會轉變成地方性疾病，而且我們已經有快篩、疫苗、口服抗病毒藥物，追求『零確診』已經不切實際，而要有『與病毒共存』的心理準備。由於台灣防疫很成功，累計確診感染率是全球最低的少數國家之一，我們必須比其他國家更加努力，繼續提升完全接種覆蓋率，才能確實保護全民健康！」（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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