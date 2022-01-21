陳建仁：不要害怕與病毒共存！追求「零確診」已不切實際

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陳建仁進一步說明，自己早在2020年2月10日便曾指出，冠狀病毒可能漸漸演變成為流感一樣的病毒，換句話說，它可能成為持續存在、週期循環的傳染病。而如今的發展果然也應證了當初的看法，Omicron傳染很快但重症很少，「傳染力越來越強、毒力越來越弱」。
陳建仁強調，現在我們已經有了「快篩、疫苗、口服抗病毒藥物」等防疫3寶，零確診是當初疫苗與抗病毒藥物尚未上市以前的目標，如今曾經被感染過或是打過兩劑疫苗的民眾，都會產生保護力，英國、新加坡等國家已經採行「與病毒共存」的防疫新對策。
陳建仁最後表示，「COVID-19已演變出傳染力高而輕症或無症狀佔多數的新變異株，人類很難完全撲滅它，COVID-19很可能會轉變成地方性疾病，而且我們已經有快篩、疫苗、口服抗病毒藥物，追求『零確診』已經不切實際，而要有『與病毒共存』的心理準備。由於台灣防疫很成功，累計確診感染率是全球最低的少數國家之一，我們必須比其他國家更加努力，繼續提升完全接種覆蓋率，才能確實保護全民健康！」（編輯：倪浩軒）
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